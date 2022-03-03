MHP lideri Devlet Bahçeli'den Rusya Ukrayna savaşı açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Bahçeli konuşmasına Rusya'nın Ukrayna işgali hakkında değerlendirmelerde bulunarak başladı. Muhalefetin NATO övgülerini eleştiren Bahçeli "Fener ışığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır." dedi.

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MHP Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimini değerlendirdi. Putin'in Osmanlı'dan Karadeniz'i korudukları sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Daha düne kadar Karadeniz Türk gölüydü, Türk yurduydu. Tarihin şahitliğine müracaat edersek kimsenin tarihi hatırlatmasına yüzü yetmez." dedi.

NATO için olumlu açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiriler yapan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu NATO'nun 21. yy demokrasinin güvencesi olduğunu ileri sürerek halt etmiştir." dedi.

MHP Lideri Bahçeli eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Zillet İttifakı'nın ana ortakları Ukrayna krizi esnasında majestelerine muhalefeti olarak sivrilmiş, Biden'in muhbiri olarak serpilmiş, fener ışığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır."

28 Şubat muhalefetin buluşmasını da eleştiren Bahçeli "Açıklanan metin nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir." dedi.

Bahçeli konuşmasında 5 maddelik önerilerini de sıraladı:

Masaya oturabilecek tek ülke Türkiye Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz görüşlerimiz maddeler halinde şöyledir:

1-Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı

2-Ateşkes rejimi tesis edilmeli

3-Rusya işgalden vazgeçmeli

4-NATO doğuya genişleme stratejisini gözden geçirmeli

5-Krizin çözülmesi için tek seçenek diplomasi ve diyalogdur.

-24 Şubat günü Rusya komşu ülkesi Ukrayna'ya karşı işgal hareketi başlatmıştır. Ukrayna'nın bağımsızlığına, Minsk sürecine bütünüyle terstir. Putin'nin mütecaviz tutumu devletlerarası hukukun hiçe sayılmasıdır. Rusya işgal planını 2014'ten beri adım adım uygulamıştır.

-8. güne giren bu saldırı vehametiyle sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler cılız ve zayıf kınama mesajları yayınlamıştır. Dünya utanç verici bir seyre dalmıştır. Ekonomik ve finansal yaptırımlarla oyalanmıştır. Yaptırımların balistik füzelerle nasıl boy ölçüşeceğini kimse ağzına almamıştır.

Düne kadar Karadeniz Rus gölüydü - Putin'in tarihe yalancı şahitlik yaptırarak işgali haklı çıkarmaya çalışması trajik bir örnektir. 19. yy jeopolitiğini diriltme gayreti tehlikeli bir rus ruletidir. Donbas'ın Rusya'nın parçası olduğunu söylemesinin yanı sıra Ukrayna kıyılarını Osmanlı'dan koruduğunu söylemiştir. Daha düne kadar Karadeniz Türk gölüydü, Türk yurduydu. Tarihin şahitliğine müracaat edersek kimsenin tarihi hatırlatmasına yüzü yetmez. Tarihe yalancı şahitlik yaptırmaya çalışıyorlar. Putin çelişki içinde bocalıyor. Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken hem Rusya hem Batı'dır.

NATO provokasyonları ortadadır

-Donbas'ı Ukrayna'dan koparma hamlesi bölücülüktür. Rusya'nın yaptığı evrensel hukuk kurallarını ihlal etmektir. Ayrılıkçı bölgeye asker sevk ettiği malumlarınızdır. İki amacı anlaşılmakta NATO'nun tehdit eder halden çıkarılması, Ukrayna'nın Rus güvenliğinin sağlanması. Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin sağlanmaması güvencesi istemiştir. NATO provokasyonları açıkça ortadadır. Esasen Ukrayna arada kalmıştır.

-Rusya'nın işgali yeni bir şeyi ortaya çıkarmıştır, silah gücü olan devletin başkasını işgal etmesinin önü açılmıştır. Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde kendisi için kınama kararını veto etme hakkı başlı başına çarpıklık bu kuruluşun iflas ilanıdır. BM teşkilatının toplanıp dağılması sonuç vermemiştir. Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine bırakılamaz.

NATO'yu güvence görmek aymazlık

- Türkiye milli bir duruş sergilemiştir. Ne var ki zillet ittifakı bundan rahatsız olmuştur. Neredeyse hükümete fatura edecek hale düşmüştür. Rusya'nın operasyonu esnasında CHP ve İP başkanı s400 aleyhine açıklama yapmıştır. Kılıçdaroğlu NATO'nun 21. yy demokrasinin güvencesi olduğunu ileri sürerek halt etmiştir. Kanaatimiz odur ki NATO'yu güvence görmek Türk milletine aymaz bir itirazdır. CHP yönetiminin zulme yandaşlığı, küresel güçlere yaranma siyasetleri kuruluş felsefesine tamamen aykırıdır. Türkiye sözüne güvenli bir ülkedir. CHP genel başkanı kime kullanacağız diyor s400 için? YPG bize mi saldıracak diyor. Düşman neresiyse s400'ün yönü orasıdır. Kılıçdaroğlu Rusya'ya bağımlı olduğumuzu buğday vermezse aç kalacağımızı söylemiştir. Tasa etme Kılıçdaroğlu toprağımız dualıdır.