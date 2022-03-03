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Türkiye'den AİHM'e başvuru sayısı arttı

Türkiye'den AİHM'e başvuru sayısı arttı

Adalet Bakanlığı’nın 2021 yılı Faaliyet Raporu’na göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvuru sayısı 2021 yılında yüzde 13,14  arttı.

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Rapora göre Türkiye aleyhine AİHM’nin önünde toplam 15 bin 250 dosya bulunuyor, 2021 yılı içerisinde ise toplam 9 bin 548 başvuru yapıldı. AİHM, 2021 yılında Türkiye hakkında 76 ihlal kararı verdi. AİHM’e 2020’ye göre 2021’de yapılan başvurusu sayısının yüzde 13,14 arttığı belirtilen raporda, tüm ülkelere ilişkin toplam derdest başvuru sayısının 70 bin 150 olduğu aktarıldı. 

Yaşam hakkının ihlaline ilişkin 2, kötü muamele yasağının ihlaline yönelik 4, makul sürede yargılanma hakkının ihlalinde de 1, toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün hakkının ihlaline yönelik 3, mülkiyet hakkının ihlaline 10 karar verildi. Türkiye aleyhine 95 tedbir istemli başvuru yapıldı. İhlal kararlarının 13’ünde başvuru konusu olaylar 2002 yılı ve öncesinde, 34 başvuruya konu olan olaylar ise 2003 - 2011 yılları arasında gerçekleşti. 2006-2021 yılları arasında ise toplam 104 bin 960 başvuru sonuçlandırıldı ve 2 bin 597 ihlal kararı verildi.

Raporda Anayasa Mahkemesi’nin 2021’de 2 bin 110 dosya hakkında karar verdiğini ve bunların bin 705’inin kabul edildiği belirtildi. Yargıtay’ın geçen yıl toplam 36 bin 284 itiraz işlemiyle ilgilendiği ve bunların 3 bin 445’nin bozulduğu aktarıldı.

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