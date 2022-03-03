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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda kısıtlama açıklaması: Artık izin verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda kısıtlama açıklaması: Artık izin verilecek

Koronavirüste uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla okullarda hangi uygulamaların değişeceği merak konusu oldu. İki vaka çıkması durumunda kapanan sınıf uygulamasına son verildi. Milli Eğitim Bakanlığı iki senedir uygulanan sosyal etkinlik kısıtlamalarında da değişikliğe gittiğini duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceğini duyurdu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler 2020’de tedbiren iptal edilmişti. Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek” denildi.

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