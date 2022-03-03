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Fitch, Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Fitch, Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "BBB"den "B"ye düşürdü.

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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü bildirildi. Açıklamada, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BBB"den "B"ye indirildiği aktarıldı.

Rusya'nın kredi notunun negatif izlemeye alındığı belirtilen açıklamada, Rusya Merkez Bankası ile işlemleri kısıtlayan yaptırımların Rusya'nın kredi temelleri üzerinde önceki yaptırımlardan çok daha büyük bir etkiye sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın mali dengesinin azalan ekonomik faaliyet ve Ukrayna savaşının doğrudan bütçeye maliyeti nedeniyle zarar göreceği ifade edildi.

Rus bankalarına yönelik yaptırımların daha da artırılmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Açıklanan yaptırımlar ve rublenin sert değer kaybı makro oynaklığı artıracak ve banka mevduat çıkışları ile dolarizasyonu tetikleyerek geniş tabanlı bir iç güven kaybı riskini önemli ölçüde artıracaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, yurt içi güvene yönelik şokun ve politika sıkılaşmasının kısa vadeli ekonomik faaliyet üzerinde keskin bir olumsuz etkiye sahip olacağı aktarıldı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor’s (S&P) da 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdüğünü duyurmuştu.

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