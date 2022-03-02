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HABER /  POLİTİKA

Ayhan Bilgen'den dikkat çeken bahar mesajı! Yeni parti sinyali

Ayhan Bilgen'den dikkat çeken bahar mesajı! Yeni parti sinyali

HDP’den ayrılmasının ardından yeni bir parti kurması beklenen Ayhan Bilgen dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

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Yeni partinin mesajını veren Ayhan Bilgen Twitter hesabından, “Havaya, suya düşen cemre yakında toprağa da düşecek ve baharla birlikte herkes yeni bir siyaset tarzı ile tanışacak” ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen’in bu mesajı yeni parti iddialarını güçlendirdi. Ayhan Bilgen yaptığı açıklamalarda “Anadolu” vurgusu yaparak HDP’den ayrı bir görüşü savunacağının sinyalini vermişti. 

İşte o paylaşım:

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