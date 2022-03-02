Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesinde ateşkes konuşulacak

RUSYA, Ukrayna ile müzakerelerin sabah saatlerinde Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerde ateşkesin ele alınacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in güvenlik garantileri talebini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım" dedi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Kiev'den yola çıktığını ve sabah saatlerinde toplantı yerine varacağını duyurdu. Görüşmenin Belarus sınırındaki Brest'te yapılacağı belirtildi. Medinskiy, görüşmelerde ateşkesin ele alınacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya ile görüşmeyi ABD'nin isteğiyle bir gün ertelediğini söyledi. Lavrov, ikinci barış görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in güvenlik garantileri talebini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım. Amacımız Ukrayna'nın askerlerden arındırılması. Ancak Ukraynalılar liderlerini kendilerini seçmeli" dedi. Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın silahsızlandırılmaya bağlı kalmasını ve Ukrayna topraklarında asla konuşlandırılamayan belirli silahların bir listesinin olması gerektiğini söyledi.

İlk görüşmede istenen sonuç çıkmamıştı

Geçtiğimiz günlerde iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti. Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamış, "Rusya tarafı ne yazık ki hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ise gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, "Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk" ifadelerini kullanmıştı.