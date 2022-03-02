BIST 1.986
DOLAR 14,10
EURO 15,72
ALTIN 876,29
HABER /  DÜNYA

BM Dünya Turizm Örgütü, Rusya'nın üyeliğini askıya alabilir

BM Dünya Turizm Örgütü, Rusya'nın üyeliğini askıya alabilir

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasını gündemine aldığını açıkladı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi bir haftayı geride bıraktı.

Ukrayna'da çatışmalar sürerken Rusya'ya karşı yaptırım adımları atılmaya da devam ediyor.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden (BMDTÖ), konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

RUSYA ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALMA KONUSU GÖRÜŞÜLECEK
Açıklamada, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Slovenya ve Guatemala'nın, "Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına" ilişkin talebi doğrultusunda yönetim kurulunun 8 Mart'ta Madrid'de acil toplantıya çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

Örgütün tarihinde ilk kez bir ülkenin üyeliğinin askıya alınmasını tartışacağı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
64 kilometrelik Rus konvoyu için flaş iddia: Bir tane araç kalmazdı
64 kilometrelik Rus konvoyu için flaş iddia: Bir tane araç kalmazdı
Ukrayna işgali sebze fiyatlarını düşürdü 16 lira olan domates 7 liraya indi
Ukrayna işgali sebze fiyatlarını düşürdü 16 lira olan domates 7 liraya indi
Maske yasağı nerelerde bitti? Dışarda maskesiz gezmek serbest HES artık yok
Maske yasağı nerelerde bitti? Dışarda maskesiz gezmek serbest HES artık yok
Benzine 88 kuruş motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi! 3 Mart 2022'de benzin motorin zamlı
Benzine 88 kuruş motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi! 3 Mart 2022'de benzin motorin zamlı
Türkiye 2 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 2 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Almanya'da bir evde çıkan yangında Türk anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi
Almanya'da bir evde çıkan yangında Türk anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: 498 Rus askeri hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı: 498 Rus askeri hayatını kaybetti
Biden'den dikkat çeken Zelenskiy açıklaması! Ukrayna'dan ayrılacak mı?
Biden'den dikkat çeken Zelenskiy açıklaması! Ukrayna'dan ayrılacak mı?
Sivasspor yarı final biletini tek golle aldı!
Sivasspor yarı final biletini tek golle aldı!
İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak