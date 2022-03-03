6 liderin toplantısında gazeteci Deniz Zeyrek'e saldıran CHP danışmanı skandalı büyüyor!

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili mutabakatın imza töreninde Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’i dövmeye kalkan CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal skandalı büyüyor. DAnışman Topsakal, skandalı örtmek için Zeyrek'i suçladı, ancak Topsakal ve CHP'ye tepki yağıyor.

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Ankara'da 28 Şubat'ta altı siyasi partinin lideri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını imzaladıktan sonra Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'i dövmeye kalkan CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal skandalı büyüyor. Tuncay Özkan ekibinden olduğu belirtilen Topsakal'ın olayla ilgili açıklamaları ise tepkiyi daha da büyütürken, CHP Genel Merkezi suskunluğa büründü.

İYİ Parti danışmanına verdi, CHP danışmanı engelledi

Deniz Zeyrek, mutabakat kitapçığını haberde görsel malzeme olarak kullanmak üzere liderlere imzalatmak istedi. Bu amaçla, elindeki kitapçığı İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde'ye verdi. Kitapçık, bir süre sonra “olmaz” cevabıyla birlikte CHP'nin Basın Danışmanı Ömer Topsakal'dan döndü.

Deniz Zeyrek'e yıllardır akreditasyon uygulanıyormuş

Topsakal'ı CHP toplantılarında kendisine akreditasyon yasağı uyguladığı için uzun süredir muhatap dahi almayan Deniz Zeyrek, kitapçığın Topsakal'dan geldiğini görünce, “Ben senden bir şey istemedim” diye kitapçığı geri aldı. Ve İde'ye de “Bu beyefendiden istesem kendisine verirdim. Neden beni muhatap ediyorsun” diye tepki gösterdi.

Bu nasıl üslup, sen kimsin, gerizekalı...

Bu sırada CHP'li danışman, “Bu nasıl üslup, sen kimsin, gerizekalı” diye sesini yükseltmeye başladı. Kısa bir tartışmanın ardından yazarımız, salondan ayrılmak üzere kapıya yöneldi. Merdivenlerden çıkarken, üzerinde siyah polar, tişört ve asker pantolonundan oluşan koruma kıyafeti bulunan biri omzundan tutarak Zeyrek'i geriye çekti.

Akşener'in danışmanı ve diğer gazeteciler araya girdi

İki basamak aşağısında da Ömer Topsakal vardı. Deniz Zeyrek, “Bana dokunamazsın” diye tepki gösterince koruma geri adım attı. Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, gazeteciler Murat Yetkin ve Ali Haydar Fırat devreye girince Ömer Topsakal geldiği yere dönmek zorunda kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu sadece 'üzüntülerini' bildirdi

Deniz Zeyrek, yaşadığı sorunu aynı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Kılıçdaroğlu, üzüntüsünü dile getirmekle birlikte, yapılan bu çirkin davranışla ilgili hiçbir adım atmadı.

Topsakal: Deniz Zeyrek beni eliyle dışarı çağırdı

Ömer Topsakal, Medya Koridoru isimli siteye isimsiz yaptığı açıklamada, Deniz Zeyrek'in kendisini eliyle dışarı çağırdığını, bu yüzden peşinden gittiğini iddia etti. Zeyrek böyle bir şey yapmadığına dikkat çekerken, Murat Yetkin, Ali Haydar Fırat ve Murat İde'yi de tanık gösterdi. Ali Haydar Fırat, “Ben Deniz Zeyrek'in yanındaydım. Büyütmemesini söyledim. Birlikte sohbet ederek kapıya yürümeye başladık. Ne bir işaret ne söz oldu. Ancak o koruma kıyafetli şahıs ve Topsakal koşarak arkadan saldırmaya çalıştı” dedi.

Göreve geldi havaya girdi, siyasetçilere ve gazetecilere kötü davranıyor

Danışman Topsakal, “Beni dışarı çağırdı” yalanıyla yetinmediği gibi Deniz Zeyrek'in “ayrıcalık” istediğini ileri sürdü. Ankara'da CHP'yi takip eden çok sayıda muhabir ve yazardan, CHP'lilerden, Topsakal'ın göreve geldikten sonra havaya girdiğini, kendisiyle iyi geçinmeye çalışanlar dışında bütün gazetecilere, siyasetçilere kötü davrandığını anlattı.

Zeyrek: Kompleksli genç bir arkadaş

Deniz Zeyrek, “Böyle bir olayın muhatabı olduğum için üzgünüm. Oturduğu koltuğu kaldıramayan, kompleksli genç bir arkadaş. Atatürk'ün partisi koskoca CHP'ye, böyle deneyimsiz, liyakatsiz bir danışman yakışmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine danışman olarak yakıştırıyorsa benim için sorun yok. Herkes hak ettiği danışmanlarla çalışır” yorumunu yaptı.

Koruma polisi Deniz Zeyrek'ten özür diledi

Bu arada koruma, Zeyrek'ten özür diledi ve “Ömer Topsakal'ın arkadan size doğru koştuğunu görünce ben de geldim ve refleks olarak sizi tutup araya girdim” dedi.