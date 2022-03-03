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Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan yanıt geldi

Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan yanıt geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından gündeme sıkça Montrö Boğazlar Sözleşmesi geldi. Türkiye bu konuda anlaşmayı uygulayacağını açıkladı.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, HaberTürk ekranlarında    Sena Alkan'a Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerhov, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne bağlı kalmasıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"Takdir ediyoruz"
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendilerini de yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Yerhov, "Türkiye'nin önemli bir uluslararası hukuk belgesi olan Montrö Sözleşmesi'nin korunmasına ve buna uymasına yönelik tutumunu takdir ettiğimizi de söylemem gerekiyor." dedi.

Yerhov, Montrö ve boğazların kullanılması konusunda Türk yetkililerle sürekli temas halinde olduklarına işaret ederek "Hep birlikte tüm çıkarlarımızın, tüm arzularımızın gerçekleşebileceği bir duruma gelinebileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Nato bizim için bir tehdit"
Rusya'nın milli güvenliğini sağlamak istediğini ve bunun kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Yerhov, Ukrayna'nın NATO'ya katılması durumunda bu ülkenin topraklarında konuşlandırılacak modern silahların milli güvenlikleri için tehdit oluşturacağını söyledi.

Yerhov, ABD ve NATO'ya bölgede gerilimin düşürülmesi için kendilerinin kaygılarına dair bildirimler yaptıkları ve konuya dair teknik önlem alacakları uyarısında bulunduklarına dikkati çekerek tekliflerinin sürekli reddedildiğini belirtti.

"'Siviller hedef alınıyor' algısı var"
Yerhov, Ukrayna ordusunun silahları sivil yerleşim alanlarına konuşlandırarak Rusya'nın sivilleri hedef aldığı algısını oluşturmaya çalıştığını öne sürerek bu durumu da "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak kamuoyuna sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Swıft yaptırımı
Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımların 1920'lerde de 1960'larda da denendiğini kaydeden Yerhov, "Şimdi de Rolls Royce ve Mercedes olmadan ve SWIFT kullanmadan partnerlerimize ödemeler gerçekleştirmeyi öğreneceğiz, bunu başaracağız." diye konuştu.

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