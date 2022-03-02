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NATO üyesi Romanya'nın savaş uçağı Karadeniz'de düştü!

NATO üyesi Romanya'nın savaş uçağı Karadeniz'de düştü!

Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri Dobruca bölgesinde düştü.

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Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düştüğü iddia edildi.

Savaş uçağı düştü! aramaya giden helikopter de düştü
Romen basınında çıkan haberleri, Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

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