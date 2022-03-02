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Macron: Ukrayna'da ateşkes için çalışmaları sürdüreceğiz

Macron: Ukrayna'da ateşkes için çalışmaları sürdüreceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve savaşın durması için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşında yüzlerce Ukraynalının hayatını kaybettiğini söyledi.

Gelecek günlerin daha zor geçeceğini ifade eden Macron, Ukraynalıların komşu ülkelere ve Avrupa'ya göç ettiğini, Fransa'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Zelensky'e desteğini yineledi
Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e desteklerini dile getirdi.

Fransa'nın, Avrupa'nın ve NATO'nun istemediği bu savaşı önlemek için her şeyi yaptığını ifade eden Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği taahhütlere aykırı olarak bu savaşı tercih ettiğini, Moskova'nın saldırıya uğrayan değil saldırıda bulunan tarafta olduğunu söyledi.

Macron, bu savaşın "Nazizm'e karşı olmadığını" söyledi.

'Rusya'ya karşı savaşta değiliz'
Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve savaşın durması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Macron, Rusya'ya karşı savaşta olmadıklarını aktardı. Macron, mümkün ve gerekli olduğu kadar Putin ile temas halinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tarım ve endüstri sektörünün yanı sıra ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceğini ifade eden Macron, yakıt ve doğalgaz fiyatlarında da artış yaşanacağını, buna karşılık çalışma yapacaklarını söyledi.

Macron, "daha güçlü ve egemen güç" haline gelmek istediklerini kaydetti.

Doğal gaz konusunda Rusya'ya bağımlı olmamaları, enerjide, ekonomi ve savunma alanlarında bağımsızlıklarını kazanmaları gerektiğini ifade eden Macron, Avrupa Birliği (AB) liderleri ile 10-11 Mart'ta Paris'te düzenleyeceği zirvede bu konuların ele alınacağını belirtti.

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