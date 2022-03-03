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İstanbul'da bir kadın otelin 7 katından düştü! Yanındaki erkeğin yüzünde yara izi çıktı

İstanbul'da bir kadın otelin 7 katından düştü! Yanındaki erkeğin yüzünde yara izi çıktı

BEYİKTAŞ Ortaköy’de otelin 7’nci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Otel odasında kadının yanında olan erkek ise yüzündeki yaralar nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Genç kadın 7. kattan düştü mü yoksa yanındaki erkek tarafından aşağı mı atıldı araştırılıyor...

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Korkunç olay saat 01.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın kaldığı otelin 7’nci katından zemine düştü. Kadın düştüğü yerde ağır yaralandı.

Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yüzünde iz bulunan erkek gözaltına alındı
Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde iz olduğu iddia edilen erkek, polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre otel ve çevresinde uzun süre inceleme gerçekleştirdi.

Erkekle kadının otel yakınında tartıştıkları görülmüş
Erkek ve kadının olay öncesinde otelin yanında bulunan bir restoranda tartıştıkları öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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