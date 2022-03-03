Kar yağdı birçok ilde okullar tatil edildi! İşte bugün okulların tatil edildiği illerin listesi

Meteoroloji 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaparken yoğun kar yağışı altındaki şehirlerde eğitime bir gün ara verildi. Denizli, Burdur, Isparta 'da tüm okullar, Afyonkarahisar ile Muğla'nın 1 ve Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mart 2022 hava durumu tahminleri açıklandı. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Denizli, Burdur, Isparta 'da tüm okullar, Afyonkarahisar ile Muğla'nın 1 ve Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi. Sinop'ta da tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Denizli: Denizli’de kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Isparta: Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde 3 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar: Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz." dedi.

Burdur: Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, tüm resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim okullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi. Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildi. Burdur merkez ve ilçelerinde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 15 altı çocuğu olan kamu çalışanları da bir gün izinli sayılacak.

Konya: Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılacak. Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Muğla: Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Sinop: Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi. ​​​​​​

Kütahya: Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.