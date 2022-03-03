Isparta'da kar yağdı elektrikler yine kesildi! OHAl ilan edidi Enerji Bakanı Dönmez Isparta'da

3 Şubat'ta başlayan kar yağışının ardından günlerce elektriksiz kalan Isparta yine karanlığa gömüldü. Dün başlayan yoğun kar yağının ardından Isparta'nın kent merkezindeki bazı mahalleleri ile ilçelerinde yine elektrikler kesildi. Valilik koordinasyonunda adeta OHAL ilan edildi. Yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alana ve farklı bölgelere yayılması nedeniyle müdahale gecikiyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de Isparta'ya gitti.