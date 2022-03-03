Isparta'da kar yağdı elektrikler yine kesildi! OHAl ilan edidi Enerji Bakanı Dönmez Isparta'da
ISPARTA Şubat ayında yoğun kar yağışının ardından kesilen elektrikler nedeniyle günlerce karalığa gömülmüştü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Isparta'yı yineden karanlığa gömdü. Isparta genelinde elektrik verebilmek için OHAL ilan edilirken, Enerji Bakanı Fatih Dönmez de kente girderek çalışmalara liderlik etmeye başladı.
3 Şubat'ta başlayan kar yağışının ardından günlerce elektriksiz kalan Isparta yine karanlığa gömüldü. Dün başlayan yoğun kar yağının ardından Isparta'nın kent merkezindeki bazı mahalleleri ile ilçelerinde yine elektrikler kesildi. Valilik koordinasyonunda adeta OHAL ilan edildi. Yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alana ve farklı bölgelere yayılması nedeniyle müdahale gecikiyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de Isparta'ya gitti.
Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor. Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi.
Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.
Isparta valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, dün başlayan kar yağışının 14 saat sürdüğü belirtildi. İl genelinde 8 köy yolunun kapalı olduğu belirtilen açıklamada, il ve ilçe merkezlerinde bulunan ana arterler ve caddelerde ulaşımın kesintisiz sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, yaşanana elektrik kesintileriyle ilgili şu bilgi aktarıldı: