Hüseyin Elmalıpınar eşi ve çocukları var mı? Hüseyin Elmalıpınar hiç evlendi mi?

Kolpaçino ve Kutsal Damacana filmlerindeki replikleri ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Hüseyin Elmalıpınar 51 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi gibi dizilerle de rol alan Hüseyin Elmalıpınar aslen Ankaralı. Peki Hüseyin Elmalıpınar evli mi, çocuğu var mı?

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Genç yaşta ekranla tanışan ve onlarca dizide rol alan başarılı oyuncu Hüseyin Elmalıpınar 51 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Elmalıpınar ölümünün ardından merak konusu oldu. Çiçek Taksi, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Hüseyin Elmalıpınar kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi ve çocukları var mı? Hüseyin Elmalıpınar dizi ve filmleri...

Genç yaşta oyunculuğa başlayan Hüseyin Elmalıpınar, ilk kez 1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisiyle ekranlara geldi. Oyunculuk kariyeri boyunca figüran ve yan rollerde yer alan deneyimli oyuncu, 2007 yılında 'Kutsal Damacana' sinema filmindeki replikleriyle hafızalarda yer edindi. İşte, Hüseyin Elmalıpınar biyografisi...

Hüseyin Elmalıpınar'ın bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur

90'lı yılların sonlarında başladığı oyunculuk kariyerinde birçok projede rol alan Hüseyin Elmalıpınar, 'Kutsal Damacana' ve 'Kolpaçino' gibi sinema filmleriyle adını duyurdu.

İstanbul Şişli'de ikamet eden Hüseyin Elmalıpınar'ın bugün (3 Mart 2022 Perşembe günü) geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürdüğü belirtildi.

Hüseyin Elmalıpınar kimdir, hayatı: 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da okudu.

Oyunculuğa merakı dolayısıyla cast (oyuncu) ajansına kaydolarak dizilerde ve filmlerde figüran ve yan rolerde oynadı. Bir süre Ankara Ekin Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahne aldı.

İlk kez 1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisiyle kamera önü oyunculuk deneyimi yaşadı. 1998 yılında Rutkay Aziz'in Mustafa Kemal Atatürk'ü oynadığı TRT yapımı 'Cumhuriyet' mini dizisinde figüranlık yaptı.

Hüseyin Elmalıpınar; 1998 yılında 'Deli Yürek', 2002 yılında 'Bizim Evin Halleri', 2002 yılında 'Çocuklar Duymasın', 2003 yılında 'Hayat Bilgisi', 2003 yılında 'Kurtlar Vadisi', 2004 yılında 'Cennet Mahallesi', 2004 yılında 'Melekler Adası' ve 'Yabancı Damat', 2007 yılında 'Acı Hayat', 2006 yılında 'Arka Sokaklar', 2011 yılında 'Ezel', 2019 yılında 'Bizim Hikaye', 2021 yılında 'Dünya Hali' dizilerinde rol aldı.

Ayrıca, 1999 yılında 'Salkım Hanımın Taneleri', 2007 yılında 'Kutsal Damacana', 2008 yılında 'Kadri'nin Götürdüğü Yere Git', 2009 yılında 'Kanal-i-zasyon', 2009 yılında 'Kolpaçino', 2011 yılında 'Kutsal Damacana 3 Dracoola', 2013 yılında 'Vay Başıma Gelenler', 2015 yılında 'Düğün Dernek 2: Sünnet', 2017 yılında 'Sinyalciler: Son Akşam Yemeği', 2018 yılında 'Bizim Semtin Çocukları' sinema filmlerinde çeşitli yan karakterleri oynadı.

2007 yılında 'Kutsal Damacana' filminde ufak bir rol almasına karşın replikleriyle sosyal medyada viral oldu.

2009 yılında 'Kolpaçino' filminde 'Hüseyin' adında bir kabadayıyı rolüyle ilgi gördü.

Hüseyin Elmalıpınar, 3 Mart 2022 tarihinde kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti.

HÜSEYİN ELMALIPINAR DİZİLERİ

1995 - Çiçek Taksi

1998 - Deli Yürek

2002 - Bizim Evin Halleri

2002 - Çocuklar Duymasın

2003 - Hayat Bilgisi

2003 - Kurtlar Vadisi

2004 - Aşk Mahkumu

2004 - Cennet Mahallesi

2004 - Karım ve Annem

2004 - Melekler Adası

2004 - Size Baba Diyebilirmiyim

2004 - Şubat Soğuğu

2004 - Yabancı Damat

2007 - Acı Hayat

2005 - Alanya Almanya

2005 - Bendeniz Aysel

2006 - Kod Adı

2006 - Arka Sokaklar

2008 - Kollama

2009 - Gece Gündüz

2011 - Ezel

2012 - Yolunda A.Ş.: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan)

2016 - Cesur Yürek

2019 - Bizim Hikaye

2021 - Dünya Hali

HÜSEYİN ELMALIPINAR FİLMLERİ

* Kısmet

* Hititler

1998 - Cumhuriyet

1999 - Salkım Hanımın Taneleri

1999 - Gökten Düşen Hazine

2004 - Kayıp Cennet İnsanları

2007 - Kutsal Damacana

2008 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

2008 - Kadri'nin Götürdüğü Yere Git

2009 - Çıngıraklı Top

2009 - Kanal-i-zasyon

2009 - Kolpaçino

2011 - Kutsal Damacana 3 Dracoola

2013 - Vay Başıma Gelenler

2014 - Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk

2014 - Gülcemal

2015 - Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet

2017 - Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

2018 - Bizim Semtin Çocukları