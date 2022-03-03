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ABD istihbaratının iddiası Çin Rusya'dan talep etti

ABD istihbaratının iddiası Çin Rusya'dan talep etti

Amerikalı istihbarat yetkililerinin, Çin'in Rusya'dan Ukrayna saldırısını Pekin Kış Olimpiyatları bitinceye kadar ertelemesini istediği bilgisine ulaştığı belirtildi.

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New York Times'ta yer alan habere göre, bazı Amerikalı ve İngiliz istihbarat yetkilileri, Çin'in şubat başlarında Moskova'dan Ukrayna'ya saldırı planını ertelemesini, Pekin Olimpiyatları bitene kadar beklemesini talep ettiği bilgilerine ulaştı.

Amerikalı yetkililer, söz konusu talebin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Olimpiyatların açılış töreni için Çin Devlet Başkanı Şi Cınping ile Pekin'de bir araya geldiği sırada yapılmış olabileceği iddiasında bulundu.

Söz konusu istihbarat raporunun kaynak gösterildiği haberde, Çin'deki Kış Olimpiyatları devam ederken Pekin'de gerçekleşen görüşme sonrası iki ülke arasındaki ortaklığın "limitsiz" olduğunu ilan eden ve NATO'nun genişlemesini kınayan ortak bildiri yayımlandığına dikkat çekildi.

Rusya Olimpiyatların hemen ardından askeri harekatı başlattı
Haberde ayrıca "Çin, 20 Şubat'ta Olimpiyatların kapanış törenini düzenledi. Ertesi gün, Putin daha fazla Rus askerinin Doğu Ukrayna'nın isyancı kontrolündeki bir bölgesine girmesini emretti." ifadesine yer verildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu'nun, söz konusu iddiaların, "hiçbir dayanağı olmayan spekülasyonlar ve suçlamalardan" ibaret olduğunu söylediği kaydedildi.

Çin, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştirmiş, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, Rusya ve Ukrayna'nın "her iki tarafın meşru güvenlik endişelerini barındıran siyasi çözüm araması" gerektiğini söylemişti.

Çin, Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, BM Genel Kurulunun dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarını kınayan bir kararı onayladığı oylamada çekimser kalan 35 ülkeden biri olmuştu.

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