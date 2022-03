Müfit Can Saçıntı kimdir yaşı kaç eşi Çiğdem Saçıntı ile boşandı mı?

Çocuklar Duymasın ve Mandıra Filozofu gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu Müfit Can Saçıntı, 22 yıllık eşi Çiğdem Saçıntı'dan 22 dakikada sessiz sedasız boşandı. Bu gelişmenin ardından Müfit Can Saçıntı ve eşi merak konusu oldu. peki kimdir Müfit Can Saçıntı, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?

2005 yılında Duru adında bir kızı olan başarılı oyuncu Müfit Can Saçıntı 22 yıllık eşi Çiğdem Saçıntı'dan tek celsede, anlaşmalı olarak 22 dakikada boşandı. Bu gelişmenin ardından 53 yaşındaki Müfit Can Saçıntı ve eşi merak konusu oldu. Peki kimdir Müfit Can Saçıntı, kaç yaşında hangi filmlerde rol aldı?

Oyuncu, senarist Müfit Can Saçıntı 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile nikah masasına oturdu. Çift, 2005 yılında kızları Duru'yu kucaklarına aldı.

Kararı 5 yıl önce verdiler:

5 yıl önce boşanma kararı alan ikili, kızlarının büyümesini bekleyerek bu kararlarını erteledi.

22 yıl boyunca gözlerden uzak bir evlilik yaşayan çift, 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandı. Kararın ardından adliyeden ayrılan çift, birlikte yemeğe çıktı.

2. Sayfa programına açıklama yapan Müfit Can Saçıntı "Dostça boşandık" dedi.

Müfit Can Saçıntı kimdir: Müfit Can Saçıntı 1968'de Çorum'un ilçesi Sungurlu'da doğdu. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt‘ta, liseyi Kartal'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti. Öğrenciliği sırasında “Yarın”, ““Genç İnsan”, “Otomobil”, “Boom Müzik” gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.

1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında ATV‘nin kuruluşunda development bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine “Geldiler” isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında önce Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te “Aranan Adam” adında bir gırgır programı yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı.

2014 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra Filozofu” adlı filmi yönetti; Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı.

“Kahrolsun Şey” adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından (Onur Mansiyonu) ödülüne değer görüldü.

Yönetmenlik yaptığı filmler

Mandıra Filozofu (2014)

Mandıra Filozofu İstanbul (2015)

Yaşamak Güzel Şey (2017)

Babamın Ceketi (2018)

Yönetmenlik yaptığı diziler

(2013-2014) Doksanlar (2 bölüm)

(2011- ) Seksenler

Tiyatro oyunları

Keloğlan He-Man’e Karşı

Hangi Yüzle

Üç Baba Hasan

Öteki Türkiye

Oyunculuk yaptığı filmler

2018 – Babamın Ceketi

2017 – Yaşamak Güzel Şey

2015 – Mandıra Filozofu İstanbul

2014 – Mandıra Filozofu

2010 / 2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Seksenler

1997 – Kuşatma Altında Aşk

Senaryosunu Yazdığı Filmler

2018 – Babamın Ceketi

2017 – Yaşamak Güzel Şey

2013 – Çocuklar Duymasın

2011 / 2012 – Arka Sıradakiler

2012 – Zengin Kız Fakir Oğlan

2010 – Bana Bunlarla Gel

2007 – Hayat Apartmanı

2005 – Emret Komutanım

2004 – Biz Boşanıyoruz

2004 – Şöhretler Kebapçısı

2002 – Şeytan Bunun Neresinde

2001 – Son

1998 – Güldüren Cazibe

2012 -2014 arasında Seksenler dizisini yönetti.