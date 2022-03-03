BIST 1.986
DOLAR 14,12
EURO 15,74
ALTIN 875,89
HABER /  EKONOMİ

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon adeta uçtu

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon adeta uçtu

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklıyor. Piyasa yüzde 60 yıllık enflasyon beklerken ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 123 olarak açıkladı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2022 enflasyon rakamlarını açıklıyor. Piyasa anketlerinde yıllık enflasyon tahminleri yüzde 51.89 ila yüzde 55.4 arasında değişiyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 3.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 3.1 ila yüzde 5.5 bandında yer alıyor.

ENAGrup hesaplamasına göre ise Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde 5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda kısıtlama açıklaması: Artık izin verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda kısıtlama açıklaması: Artık izin verilecek
Rusya’da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak
Rusya’da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak
İnternetten 2. el alırken aman dikkat! 'Bildiğimiz her şey değişti' diyen uzman isim uyardı
İnternetten 2. el alırken aman dikkat! 'Bildiğimiz her şey değişti' diyen uzman isim uyardı
Müslüm Gürses ölümü ne zamandı hastalığı neydi? Müslüm Gürses şarkı sözleri
Müslüm Gürses ölümü ne zamandı hastalığı neydi? Müslüm Gürses şarkı sözleri
Müslüm Gürses ne zaman öldü mezarı nerede? Müslüm Gürses kaç yaşında öldü?
Müslüm Gürses ne zaman öldü mezarı nerede? Müslüm Gürses kaç yaşında öldü?
Samsun'da yakınları evde bulamadı! Samanlığa bakınca hayatlarının şokunu yaşadılar
Samsun'da yakınları evde bulamadı! Samanlığa bakınca hayatlarının şokunu yaşadılar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. uyardı: Büyük hata olur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. uyardı: Büyük hata olur
Eski bakan Azimet Köylüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı 20 gün boyunca...
Eski bakan Azimet Köylüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı 20 gün boyunca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili milletvekillerine fırça! 'Yaptıklarımızı yeterince satamıyorsunuz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili milletvekillerine fırça! 'Yaptıklarımızı yeterince satamıyorsunuz'
CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz'in belediyeye alınacak personel açıklaması olay oldu
CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz'in belediyeye alınacak personel açıklaması olay oldu