Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon adeta uçtu

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklıyor. Piyasa yüzde 60 yıllık enflasyon beklerken ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 123 olarak açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2022 enflasyon rakamlarını açıklıyor. Piyasa anketlerinde yıllık enflasyon tahminleri yüzde 51.89 ila yüzde 55.4 arasında değişiyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 3.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 3.1 ila yüzde 5.5 bandında yer alıyor.

ENAGrup hesaplamasına göre ise Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde 5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.