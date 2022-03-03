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Ataşehir’de vukuatlı kavşak: Sürekli kaza oluyor

Ataşehir’de vukuatlı kavşak: Sürekli kaza oluyor

Ataşehir'de trafik ışıklarının ve hız engelleyici kasislerin olmadığı, bu nedenle sürekli kazaların yaşandığı kavşak sürücüler tarafından "vukuatlı kavşak" olarak anılmaya başlandı. Mahalle sakinleri önlem alınarak kazaların önüne geçilmesi için yetkililerden yardım istedi.

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Edinilen bilgiye göre kazalar, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de Ferhat Paşa Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının ve hız engelleyici kasislerin olmadığı kavşakta sürücülerin kontrollü geçişlerindeki dikkatsizliklerinden dolayı aynı kavşakta sürekli kaza olduğu belirtildi.

Sürücüler arasında vukuatlı kavşak olarak bilinen kavşakta hemen hemen her hafta kaza olduğu ifade edildi. Mahalle sakinleri yetkililere seslenerek, kazaların yaşandığı kontrolsüz kavşağa trafik lambası konulması yada hız kesici kasislerin yapılması için yardım istedi. 

“Tedbir alınmasını istiyoruz”
Cenk Kaçak, "10 yıldır benim burada emlak ofisim var. Bu noktada sürekli kaza oluyor. Buraya biz kavşak yapılmasını istiyoruz veya bu yollardan çıkan arabaların yavaşlatılmasını istiyoruz. Bu yoldan arabalar hiç fren yapmadan geçiyor. Bu durumun kontrol altına alınmasını istiyoruz. Burada sürekli kaza oluyor ve kendimizi de koruyamıyoruz. Geçen arabanın içinde otururken dükkanımızın önündeki otomobilimize çarptılar. Artık tedbir alınmasını istiyoruz" dedi.

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