Polis Akademisi bekçi alımı 2022 hangi illerde alım yapılacak takvim açıklandı

2022 yılının başlaması ile birlikte bekçi alımları da merak konusu oldu. 2022 yılı itibariyle alım yapılmayacağı hakkında açıklamalar, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Peki 2022 yılında lise mezunu kaç kişi alınacak, başvurular ne zaman, nereye yapılacak?

Abone ol

Bekçi alımı 2022 başvuru tarihleri için dikkatler Polis Akademisi duyurularına çevrildi. Daha önce 10 bin bekçi alımı yapılabileceği sinyali verilirken İçişleri Bakanlığı'nın personel alımı ilan sayfası için odaklanan adaylar, bekçilik başvuru kılavuzunu beklemeye başladı. Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken, ilerleyen haftalarda duyurunun yayınlanması bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuru ile başvurularına yön verecek olanlar, sözlü, yazılı ve parkur sınavlarına katılabilecekler. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

Başvurular ne zaman yapılacak: Bekçi alımı başvuruları hakkında herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. 2022 yılı itibariyle alım yapılmayacağı hakkında açıklamalar, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Bekçi alımı için detaylar şu şekilde olacak;



Hangi illerde bekçi alımı yapılacak:

Bekçi alımının hangi illerde başvuruya açık olacağına dair detaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak. Alım yapılacak illerin ilanın yayımlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

Bekçi çalışma saatleri: Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük bir çoğunluğu 12 saat civarında ve gece saatlerinde çalışmaktadır. İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanmaktadır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısının yetersiz olması sebebiyle İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 şeklinde çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışmakta ve haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

Aranan şartlar neler: Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

Yeni bekçi maaşlarının miktarı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz senenin bekçilik maaşları ise şöyleydi;

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL