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BM'de Rusya'nın Ukrayna saldırısı oylamasında çekimser kalan ülkeler

BM'de Rusya'nın Ukrayna saldırısı oylamasında çekimser kalan ülkeler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5’e karşı 141 oyla kabul etti.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 193 üyeden 141’inin desteğini alan karar, Güvenlik Konseyi tarafından çağrılan Genel Kurul’un nadir görülen bir acil durum toplantısının ardından geldi.

Rusya, Beyaz Rusya (Belarus), Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya “Hayır” oyu verdi.

Çin, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, Bolivya, Cezayir, Ermenistan, Bangladeş, Burundi, Kongo, Küba, El Salvador, İran, Irak, Mali, Sudan, Güney Afrika, Senegal, Vietnam gibi 34 ülke de “Çekimser” oyu verdi.

Alınan karar doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı kınandı, Moskova’ya Ukrayna’daki tüm güçlerini derhal geri çekmesi çağrısında bulunuldu.

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