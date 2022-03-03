HES kodu metroda-metrobüste kalktı mı HES kodu son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beklenen açıklamayı yaptı ve maske kullanımının artık zorunlu olmadığını ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığını söyledi. Bu açıklamaların ardından vatandaşın kafası karıştı. Peki otobüslerde, metroda HES kodu uygulaması kalktı mı?

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi ve kısıtlamalar hakkında önemli bilgiler verdi. Bir müjdeyi açıklayacağını günler öncesinden duyuran Koca, maske zorunluluğunun kalktığı ve artık isteğe göre maska takılacağını duyurdu. Vatandaşın kafasını karıştıran bir başka olay ise HES kodunun kaldırılması oldu. HES kodu uygulaması kalktı. Peki otobüslerde, metroda, metrobüste HES kodu uygulaması olacak mı?

HES kodu kalktı mı sorusu araştırılıyor? Uçuşlarda, otobüslerde, İETT'lerde HES kodu zorunlu mu? sorgulaması hız kazandı. Peki ama uçuşlarda HES kodu serbest mi?

HES kodu zorunluluğu kalktı mı?

İşte Bakanlık olarak aldığımız kararlar;

- Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.'' dedi.