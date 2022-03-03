Bakan Kasapoğlu’undan Şenol Birol için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski milli futbolcu Şenol Birol için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Bakan Kasapoğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren futbolcu ve Çaykur Rizespor’un ilk teknik direktörü Şenol Birol’un hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Eski milli futbolcu Şenol Birol’a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim."