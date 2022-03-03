BIST 2.016
DOLAR 14,14
EURO 15,73
ALTIN 879,69
HABER /  SPOR

Bakan Kasapoğlu’undan Şenol Birol için taziye mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Kasapoğlu’undan Şenol Birol için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski milli futbolcu Şenol Birol için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Bakan Kasapoğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren futbolcu ve Çaykur Rizespor’un ilk teknik direktörü Şenol Birol’un hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Eski milli futbolcu Şenol Birol’a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim."

İlgili Haberler
Efsane isim Şenol Birol hayatını kaybetti! 59 yıldır rekoru kırılamıyor: Fatma Girik'le başrol oynamıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşecek
Polis Akademisi bekçi alımı 2022 hangi illerde alım yapılacak takvim açıklandı
Polis Akademisi bekçi alımı 2022 hangi illerde alım yapılacak takvim açıklandı
Benzin ve motorine yeni zam geliyor! Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam
Benzin ve motorine yeni zam geliyor! Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam
İBB kaldırmayı unuttunca görenler şaştı kaldı! Garip merdiven sonunda kaldırıldı
İBB kaldırmayı unuttunca görenler şaştı kaldı! Garip merdiven sonunda kaldırıldı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yakalandılar
Kilosu 15 lira kapış kapış satılıyor! İnsanlar ismini yanlış biliyor: Lezzetliyle yoğun rağbet görüyor
Kilosu 15 lira kapış kapış satılıyor! İnsanlar ismini yanlış biliyor: Lezzetliyle yoğun rağbet görüyor
Bekçi alımı 2022 takvimi Polis Akademisi başvurular belli oldu mu?
Bekçi alımı 2022 takvimi Polis Akademisi başvurular belli oldu mu?
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Rusya Ukrayna savaşı açıklamaları
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Rusya Ukrayna savaşı açıklamaları
Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı
Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu