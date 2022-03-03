Bugün kar yağışı Kayseri, Sivas, Trabzon'da Meteoroloji yarın daha kuvvetli diyor

Cuma günü Karadeniz için alarm : Yoğun kar yağışı cuma günü yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek. Perşembe gecesi etkisini artıracak olan kar yağışı cuma günü çok daha kuvvetlenecek. Meteorolojinin sitesinden kuvvetli kar için şu uyarı yayınlandı:

*Bu akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yükseklerinde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı bekleniyor.