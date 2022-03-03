Bugün kar yağışı Kayseri, Sivas, Trabzon'da Meteoroloji yarın daha kuvvetli diyor
Dün Ankara, Isparta ve Konya'yı vuran kar yağışı bugün Sivas, Kayseri, Yozgat'ta etkili. Meteoroloji bu gece için Trabzon, Artvin ve Rize'yi uyardı. Meteoroloji yeni hava durumu uyarısında 4 Mart cuma gününe dikkat çekti. Yoğun kar yağışı bir çok ilde okulları tatil ettirecek.
Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözünün hakkını veriyor. Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışı geri geldi. Kocaeli, Kastamonu, Ankara, Kayseri'de yoğun kar yağışı var. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Antalya'da da sağanak etkili olacak. Su baskınlarına aman dikkat! İşte Meteoroloji'den yapılan son tahminlerde 4 Mart cuma günü için kuvvetli kar yağışı uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre bugün kar yağışı özellikle İç Anadolu bölgesinde etkili oluyor. Resmi siteden yayınlanan uyarıda şöyle denildi:
*Perşembe günü hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte İç Anadolu’nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas), Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun’un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Kar yağışı il merkezlerinde 4-10 cm, yükseklerde 10-20 cm civarı örtü yapması bekleniyor. 3 Mart kar yağışı beklenen iller şöyle: Kocaeli, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Isparta, Van, Kayseri
Cuma günü Karadeniz için alarm : Yoğun kar yağışı cuma günü yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek. Perşembe gecesi etkisini artıracak olan kar yağışı cuma günü çok daha kuvvetlenecek. Meteorolojinin sitesinden kuvvetli kar için şu uyarı yayınlandı:
*Bu akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yükseklerinde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı bekleniyor.
Emekli Meteoroloji Bölge Müdürü ise şu değerlendirmelerde bulundu:
-Mart ayı iç kesimlerde kar yağışı ile başladı Hava sıcaklığı normallerin altında ancak önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak yağışlar azalacak Güneşli günler görmeye az kaldı... Merak etmeyin Maske de kalktı Herkes yakında açık alanlarda olacak ruhunuza iyi gelecek...