TFF'den HES kodu ve 12 yaş sınırı kararı! Artık stadyumlarda...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü açıklamalarının ardından TFF de statlara girişlerle ilgili alınan yeni kararı duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, statlara girişte uygulanan koronavirüs tedbirlerinden ikisinin daha kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır" denildi.



HES kodu kaldırıldı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi 'salgın bitmedi' dediğinde ya da 'salgın bitti' dediğinde somut gerçek değişmiyor." demişti.



"Koca Salgın etkisini yitirdi, somut, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra 'ne yapılmalı?' derseniz cevabı çok açık. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalığı bulunanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.