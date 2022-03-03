Milyonları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı zammı ne Temmuz'da ne kadar artacak emeklilik detayı
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emeklilikten tazminata kadar milyonlarca kişi tarafından merak edilen sorulara bugün kaleme aldığı 'Askerlik borçlanması emekliliği öne çekmez' başlıklı yazısında cevap verdi. Temmuz'da tazminat ne kadar artacak, staj süresi emekliliği etkiliyor mu? İşte tüm merak edilenler...
İlk işe giriş tarihim 4.10.2000. Askerlik borçlanmamı 390 gün yapıp, aralık ayında ödedim. Yatırdığım primler gün olarak gözüküyor, ama sigorta giriş tarihini veya tescilini öne çekmiyor. Nasıl bir yol izleyelim?
Sigorta başlangıcından önce yani çalışamaya başlamadan önce askere gittiyseniz askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihiniz borçlanacağınız gün sayısı kadar erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Ancak sigortalıyken askere gittiyseniz borçlanma sadece prim gün sayınızı etkiler, emeklilik yaşını öne çekmez. Sigorta başlangıcınız 2000 yılıysa 7000 prim gün ile 60 yaşında emekli olacaksınız. Emekliliğiniz geldiğinde askerlik borçlanmanız hesaba katılacaktır.
Temmuz'da tazminat artacak
Kıdem tazminatı oranı temmuz ayında ocak ayındaki kadar artar mı? Emeklilik için temmuz ayını beklemek mantıklı olur mu?
Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor ve mali ve sosyal haklar çerçevesinde senede iki kere bir önceki altı aylık döneme göre artırılıyor. Temmuz ayında da kıdem tazminatının tavanı ocak-haziran döneminde uygulanan tazminat tavanına göre artacak. Kıdem tazminatı için bekleyeceksiniz emeklilik için temmuz ayı daha doğru olur.