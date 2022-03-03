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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan nükleer savaş resti! Nükleer savaşla ilgili hazırlıklar yürütülüyor evet doğru

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan nükleer savaş resti! Nükleer savaşla ilgili hazırlıklar yürütülüyor evet doğru

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Ukrayna savaşıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi. Bugünkü müzakere için "Elbette bir çözüm bulunacak, bundan şüphem yok" diyen Lavrov, "Zamanında Napolyon da Hitler de Avrupa'yı kendi hakimiyetine almaya çalışmıştı, şimdi ABD de bunu yapmaya çalışıyor" dedi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkini basın toplantısında açıklamalar yapıyor. Ukrayna'yı soykırım yapmakla suçlayan Lavrov, dünyanın aldığı tavrı eleştirerek, "Zamanında Napolyon da Hitler de Avrupa'yı kendi hakimiyetine almaya çalışmıştı, şimdi ABD de bunu yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Lavrov'un açıklamalarından satır başları şöyle:

- Elbette bir çözüm bulunacak, bundan şüphem yok. İçinde bulunduğumuz koşullar müzakere ediliyor. Ukrayna tarafı henüz ulaşamadı ancak bu müzakere bugün yapılacak. 

- Genel olarak silahlardan arındırılma yaklaşımıyla ilgili, Ukrayna topraklarında gerçekleştirilen soykırımı önlemeye yönelik, ulusların kendi kaderlerini belirlemesi ile bağlantılı bunlar. Ukraynalılar kendi kaderlerini kendileri belirlemeliler.

- Önceden yapılan anlaşmalara uyulmaması çok açık. Atlantik ve Avrupa coğrafyasında, kendi haklarımı domine edeceğim şeklindeki tavırları kabul edilemez. Batı bizim güvenliğimiz için ne gerektiğini kendisi belirlemeye çalışıyor, biz buna izin vermeyeceğiz.

- Kuzey Akım 2'yi engellemeye çalıştılar. Avrupa'nın enerji güvenliğini kendi anlayışlarına göre yönlendirmeye çalışıyorlar. Zamanında Napolyon da Hitler de Avrupa'yı kendi hakimiyetine almaya çalışmıştı, şimdi ABD de bunu yapmaya çalışıyor.

- Görüşmeler var konuşmalar var, Batı başkentlerinden gelen sesler var. Öyle bir tablo doğuyor ki, Hollywood'da olduğu gibi mutlak kötü ve iyi var. Tabii ki mutlak iyi bir şahsiyet haline gelmiş ve bu senaryoyu yazıyor. Ben bu histerinin ortadan kalkacağına inanıyorum. 

Nükleer savaşla ilgili hazırlıklar yürütülüyor evet doğru
- Bizim bir askeri doktrinimiz var. Burada nükleer silaha ilişkin koşullar belirtiliyor. Nükleer savaşla ilgili hazırlıklar yürütülüyor evet doğru. Siz lütfen şu ana kadarki açıklamalara dikkatle bakın.

- Önce Stoltenberg, radikal güçlere seslenir gibi 'NATO'nun yapmak istediğini kimse engelleyemez, Doğu Avrupa ülkelerine füze yerleştirmek istiyorsak kimse engel olamaz' dedi. 

Fransa 'horozdur' kabarır! Bize karşı savaşmayı iyi düşünsünler
- Fransızlar horozdur biliyorsunuz, ulusal sembolleri de öyle, horoz gibi kabarmayız seviyorlar. 

3. Dünya Savaşı sadece nükleerle yapılabilir. Batılı politikacılar nükleer silah ve nükleer savaştan bahsediyor. Nükleer savaş olasılığı Rusya tarafından değil, NATO ve Ukrayna tarafından yürütülüyor. Bize karşı savaşmayı istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler. 

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