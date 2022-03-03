BIST 2.016
DOLAR 14,14
EURO 15,73
ALTIN 879,69
HABER /  GÜNCEL

Hastanelerde randevu bulunamıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Hastanelerde randevu bulunamıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Koronavirüs salgını ve istifalar hastanelerde polikliniklere randevu bulamama sorununu beraberinde getirdi. MHRS sisteminde randevu bulamama sorunu giderek attı. AK Parti milletvekilleriyle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çalışma yapılması için talimat verdiği öğrenildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti milletvekilleriyle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı. Toplantıda hastanelerde muayene olma ve randevu alma sürelerinin uzaması da ele alındı.

Hastanelerde yığılmalar başladı
Bazı vekilleri "koronavirüs" sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması dolayısıyla vatandaşların randevu almakta zorlandığını, bu yüzden bazı bölgelerde nezle ve grip vakaları fazla olduğu için yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

Çalışmalar başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili acil çalışma yapılması için talimat verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bugün Ankara, Isparta, Bolu'da Meteoroloji il il açıkladı cuma için alarm verildi
Foto Galeri Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bugün Ankara, Isparta, Bolu'da Meteoroloji il il açıkladı cuma için alarm verildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yayın platformu Netflix'ten Rusya'da darbe
Yayın platformu Netflix'ten Rusya'da darbe
Tansu Çiller 30 Nisan'da siyasete dönüyor! BTP Çiller için hazırlandı
Tansu Çiller 30 Nisan'da siyasete dönüyor! BTP Çiller için hazırlandı
Fahrettin Koca 'Takılması şart' dedi yeniden maske uyarısı yaptı
Fahrettin Koca 'Takılması şart' dedi yeniden maske uyarısı yaptı
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
TFF'den HES kodu ve 12 yaş sınırı kararı! Artık stadyumlarda...
TFF'den HES kodu ve 12 yaş sınırı kararı! Artık stadyumlarda...
IPC, Rus ve Belaruslu sporcuları Pekin Oyunları'ndan men etti
IPC, Rus ve Belaruslu sporcuları Pekin Oyunları'ndan men etti
Uçaklarda HES kodu kalktı mı uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?
Uçaklarda HES kodu kalktı mı uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?
Rus iş insanı Roman Abramovich Chelsea'yi satma kararı aldı
Rus iş insanı Roman Abramovich Chelsea'yi satma kararı aldı
HES kodu metroda-metrobüste kalktı mı HES kodu son durum
HES kodu metroda-metrobüste kalktı mı HES kodu son durum
Rus kedilerine bile yaptırım kararı aldılar
Rus kedilerine bile yaptırım kararı aldılar