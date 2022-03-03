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Tansu Çiller 30 Nisan'da siyasete dönüyor! BTP Çiller için hazırlandı

Tansu Çiller 30 Nisan'da siyasete dönüyor! BTP Çiller için hazırlandı

TANSU Çiller'in siyasete dönüş sinyalleri vermesinin ardından Büyük Türkiye Partisi’nde Çiller hazırlığı var... 30 Nisan'da kongre yapmaya hazırlanan BTP'de aralarında eski DYP milletvekili Ömer Bilgin’in de bulunduğu ekip hazırlık yapıyor. Bilgin, "Sayın Başbakan'a (Çiller) teklifimizi yaptık" dedi

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HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, son dönemde merkez sağ kadrolarda bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Büyük Türkiye Partisi’nde Çiller hazırlığı var" bilgisini paylaştı. İŞte Sarıkaya'nın yazısından Çiller'in siyasete dönüş yapacağı tarih ve kulislerde konuşulanlar...

- Son dönem merkez sağ kadrolarda bir hareketlilik vardı. Sonunda DYP kökenli olan bazı isimler buluşup, merkez sağda yeni bir oluşuma hayat vermek için işi bir noktaya getirmiş. Aralarında eski DYP milletvekili Ömer Bilgin’in de bulunduğu ekip önderliğinde, Bizim Parti’nin 20 Şubat günü kongresini toplayıp adını Büyük Türkiye Partisi olarak değiştirmiş.

Yola Çiller'le devam etme kararlılıklarını gizlemedi
- Ömer Bilgin ile dün TBMM’de sohbet ederken hedeflerinin ne olduğunu sordum. Eski DYP lideri, eski Başbakan Tansu Çiller’in bir süre önce Yeni Şafak’ta yer alan röportajında dile getirdiği cümlelere çok benzer bir açıklama getirdi: 'Türkiye’nin bir merkez sağa ihtiyacı var. Çünkü merkez sağ ülkeyi toparlar, bütünleştirir. Bugün bu boşluk açık görülüyor…'

- Tansu Çiller’in de üç gün önce verdiği demecinde benzer cümleler kurduğunu anımsattım. Bilgin, yola Çiller ile devam etme kararlılığında olduklarını gizlemedi." ifadesini kullandı. 

30 Nisan'da kongre yapacağız, Çiller'e teklifimizi yaptık
- İsmini BTP’ye çevirdikleri partinin 30 Nisan günü kongresinin yapılacağını, bunun için çaba gösterdiklerini belirtti ve Çiller konusunda aynen şunları söyledi: "Sayın Başbakan (Çiller) için hazırlık yaptık. Sayın Başkan elbet düşünecek. Kendisi merkez sağın yokluğunu ifade ediyorsa ve merkez sağa ihtiyaç olduğunu söylüyorsa, biz hazırlığımızı yaptık, hazırladık. Elbet kendisi düşünecek ve kararını verecektir…”

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