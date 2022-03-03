İYİ Partili Çıray'dan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

İYİ Partili Çıray, Atatürk ve İsmet İnönü’yü hedef aldığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ın Twitter’daki “Batum'u, Musul'u, Halep'i, Rakka'yı, Süleymaniye'yi ve Kerkük'ü Lozan'da satanlara lanet olsun…Bu toprakları yabancılara peşkeş çekenlerin mezarları ateşle dolsun inşaallah…” şeklindeki paylaşımları nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çıray, suç duyuru dilekçesinde “Lozan Barış Antlaşması görüşmelerini yürüten Türk heyetine, antlaşmayı imzalayan heyet başkanı İsmet İnönü’ye, Lozan’da barış şartlarının görüşülmesi için onu görevlendiren Mustafa Kemal Atatürk’e ve nihayet Lozan Barış Antlaşmasını onaylayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aşağılayıcı bir dille yapılmış nefret dolu hakaretlerdir” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinde yer habere göre; Çıray, Gökçek’in “TCK mad. 301’de düzenlenen Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçunu işlediğini belirtti.

Çıray, Gökçek’in paylaşımlarıyla aynı zamanda 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 1 ve 2’nci maddelerini de açıkça ihlal ettiğini ifade etti. Çıray konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Lozan Barış Antlaşması görüşmelerini yürüten Türk heyetine, antlaşmayı imzalayan heyet başkanı İsmet İnönü'ye, Lozan'da barış şartlarının görüşülmesi için onu görevlendiren Mustafa Kemal Atatürk'e ve nihayet Lozan Barış Antlaşması'nı onaylayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aşağılayıcı bir dille yapılmış nefret dolu hakaretlerdir. Dolayısıyla Gökçek, bir şüpheli olarak, TCK mad. 301'de düzenlenen Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama suçunu alenen işlemiştir. Gökçek bu hakaretleriyle aynı zamanda 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un 1 ve 2'nci maddelerini de açıkça ihlal etmiştir.”

Suç duyurusunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yapmasını beklediğini, fakat Şentop’un 'görevini ihmal ettiğini' belirten Çıray, “Bu nedenle bu suç duyurusunda bulunmakla kendimi hayatımın en onur verici görevlerinden birini icra etmiş sayıyorum. Açıklamamın ekteki suç duyurusu görseliyle birlikte Milletimizle paylaşmaktan da onur duyuyorum. Yaşasın Lozan! Yaşasın Montrö” ifadelerini kaydetti.