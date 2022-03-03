İtalyanlar Merih Demiral'ı yere göğe sığdıramadı: Cannavaro'dan beri...

Milli stoperimiz Merih Demiral için tam 100 milyon euro telaffuz ettiler! İtalyanların unutulmaz sağ beklerinden Pasquale Bruno, Merih Demiral için övgü dolu sözler sarf etti.

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Juventus'un sezon başında Atalanta'ya kiraladığı Merih Demiral, burada gösterdiği performansla İtalyan basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Merih Demiral için İtalyanların unutulmaz sağ beki Pasquale Bruno çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Merih Demiral ile Torino'nun Brezilyalı stoperi Bremer'e övgüler yağdıran Pasquale Bruno, "İkisi de çok güçlü savunmacılar. Böyle futbolcular için 100 milyon euro bile harcayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yorumlarının devamında methiyelerin dozunu iyice artıran Bruno, Merih Demiral için "Fabio Cannavaro'dan beri İtalya'da bu kadar güçlü stoper oynamamıştı" dedi.

Bu sezon Atalanta'nın vazgeçilmez isimlerinden olan Merih Demiral, İtalyan ekibiyle çıktığı 27 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki milli stoperimizin güncel piyasa değeri 28 milyon euro. (Akşam)