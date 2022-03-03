DSÖ'den Ukrayna'ya oksijen uyarısı! Savaşta bekleyen tehlike

Rus işgaline uğrayan Ukrayna'daki insanlar hem savaş nedeniyle oksijen kaynaklarının azalması hem de göç sebebiyle Covid'in daha da artması riskiyle karşı karşıya,

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'daki insanların savaş nedeniyle toplu olarak yerinden edilmesinin Covid-19 bulaşmasını artıracağını ve oksijen kaynakları kritik derecede düşük olduğu için çok sayıda insanın ciddi hastalık riski altında olduğunu belirtti.

DSÖ'nün kıdemli danışmanlarından Dr. Bruce Aylward, “Bulaşıcı hastalıklar savaşın yarattığı koşullardan acımasızca yararlanıyor” derken, özellikle mültecilerin savaş zamanında ağır hastalık ve ölüme karşı savunmasız oldukları konusunda uyardı. DSÖ, Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle en az üç büyük oksijen tesisi şu anda kapalı olduğunu aktardı.

NTV'nin aktardığı bilgiye göre; Rusya'nın ülkeyi işgalinden önce Kiev'e teslim edilen tıbbi malzemelere şu anda erişilemediğini vurgulayan Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, kritik olarak ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri Ukrayna'ya ulaştırmak için güvenli bir insani koridor oluşturulması çağrısında bulundu.

Komşu ülkeler etkilenebilir

DSÖ direktörü, insanların toplu olarak yerinden edilmesinin Covid-19 bulaşmasını artıracağını ve komşu ülkelerdeki sağlık sistemleri üzerinde artan baskı oluşturacağını da sözlerine ekledi.

Tedros, "Çatışmadan önce, Ukrayna son zamanlarda Covid-19 vakalarında bir artış yaşadı" derken, "Çatışmanın başlangıcından bu yana düşük test oranları, düşük aşı kapsamı ile birlikte önemli tespit edilmemiş bulaşma olasılığının olduğu anlamına geliyor. Bu, çok sayıda insanın ciddi hastalık geliştirme riskini artırır” şeklinde konuştu.

Tedros, Rusya'nın adını vermeden, savaş sırasında sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını söyledi.

Rusya'yı saldırgan olarak adlandırması istendiğinde, DSÖ'nün acil durum programları başkanı Dr. Mike Ryan, küresel sağlık kurumunun siyasete karışmak istemediğini bildirirken, Moskova'dan tutumunu yeniden gözden geçirmesini istediğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Ukrayna’nın Ocak ve Şubat aylarında çoğunlukla Omicron kaynaklı Covid-19 vakalarında yüzde 555 artış yaşadığını bildirmişti.