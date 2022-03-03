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İbrahim Kalın'dan Rus insanı ve kültürü için 'şeytanileştirme' uyarısı

İbrahim Kalın'dan Rus insanı ve kültürü için 'şeytanileştirme' uyarısı

Rusya'nın Ukrayna'ya yapılan işgal sürerken, diğer taraftan Avrupa'da Rus karşıtı hamleler de gelmeye başladı. Bazı ülkeler Dostoyevski derslerini kaldırdığı Rus dükkanlarının işaretlendiği gibi iddialar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu yaklaşımlara 'şeytanlaştırma' tepkisi verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın işgaline karşılık olarak Rus insanının ve kültürünün 'şeytanileştirilmesine' tepki gösterdi. Kalın sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Rus insanını ve kültürünü ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden RF’nin hatalı politikalarını eleştirmek; kimsenin tahrikine gelmeden Ukrayna’nın egemenlik haklarını ve bağımsızlığını savunmak mümkündür. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira ‘haddini aşan zıddına döner’." dedi.

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