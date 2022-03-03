Rusya Ukrayna'dan sonra Moldova'ya girecek! 6 Mart 2022 için yapılan plan sızdı
UKRAYNA'yı işgale başlayan Rusya sıraya Moldova'yı koymuş. Harekat planları sızan Rusya işgali 18 Şubat'ta onaylamış, işgalin 20 Şubat'ta başlayıp 6 Mart'ta tamamlanması planlanmış. Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefinin ise Moldova olduğunu Belarus lideri Lukaşenko ifşa etmişti.
Rusya lideri Vladimir Putin’in müttefiklerinin başında gelen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun televizyonda canlı yayınlanan sunumundaki haritada, Rusya’nın Moldova’ya yönelik bir işgal planını ifşa etmişti. Şimdi de Rusya'nın harekat planları ifşa oldu. Bu gizli belgelere göre Rusya, Ukrayna savaşını 6 Mart'ta bitirmeyi planlamış...
Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalar sırasında ele geçirilen Rus askeri harekat planlarını açıkladı. Rusların operasyon başlangıcı için 20 Şubat'ı, sonlandırmak için de 6 Mart'ı seçtikleri görülüyor. Operasyonun onay tarihi ise 18 Ocak.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, belgeler Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun 810. Taktik Tugayı'ndan ele geçirildi. Askeri harekat belgelerinin yanısıra, gizli kontrol tabloları, personel listesi ve gizli çağrı işaretleri de ele geçirildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, evraklara ilişkin, "Ukrayna ile savaş için planlama belgelerinin 18 Ocak 22 Ocak'ta onaylandığı ve Ukrayna'yı ele geçirme operasyonunun 15 gün, yani 20 Şubat-6 Mart tarihleri arasında süreceği alınan bilgilerden biliniyor" bilgisini verdi.