Pera Palas'ta Gece Yarısı 1. sezon kaç bölüm kimler oynuyor oyuncu kadrosu

Netflix'in yeni Türk dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı bugün yayınlanmaya başladı. 1. sezonu 8 bölüm olan dizi Pera Palas Oteli'nde geçiyor. Dizinin ardından tarihi Pera Palas oteli merak konusu oldu. Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin konusu nedir, dizinin oyuncuları kim-tam isim listesi

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NETFLİX'in yeni Türk yapımı dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı bugünden itibaren yayınlamaya başladı. 1. sezonu toplam 8 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı gibi genç isimler var. Yönetmenliğini 'Rise of Empires: Ottoman' belgesel dizisini yöneten Emre Şahin'in üstlendiği dizinin konusu 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, gezdiği odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesiyle başlayan hikayeyi anlatıyor. Peki Pera Palas Oteli nerede, sahibi kim, otel kimin? Pera Palas Oteli kaç yıllık?

Dizinin konusu Netflix tarafından “Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır.” şeklinde açıklanmıştı. Netflix’te Türk yapımları her geçen gün daha da fazla sevilip tutulmaya başladı. Hazal Kaya‘nın da başrolünde yer aldığı Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin fragmanın da çıkmasıyla birlikte 3 Mart’ta yayınlanacağı duyuruldu. Peki Pera Palas’ta Gece Yarısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Pera Palas'ta Gece Yarısı nerede çekiliyor?

Pera Palas’ta Gece Yarısı Konusu Nedir?



Charles King'in aynı isimli ('Midnight at the Pera Palace') kitabından uyarlanan dizi, 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, gezdiği odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesiyle kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.

Yönetmenliğini 'Rise of Empires: Ottoman' belgesel dizisini yöneten Emre Şahin'in üstlendiği dizinin senaryosunda daha önce 'Hanımın Çiftliği', 'Kayıp', 'Cesur ve Güzel' gibi dizilerde yazarlık yapan Elif Usman'ın imzası bulunuyor.

Pera Palas’ta Gece Yarısı Oyuncuları ve Karakterleri



•Hazal Kaya - Esra

•Tansu Biçer

•Selahattin Paşalı - Halit

•Engin Hepileri

•Hakan Dinçkol

•Yasemin Szawlowski - Sonia

•James Chalmers - George

•Ahmet Varlı

•Nergis Öztürk

•Murat Kılıç

•Ergun Metin

•Clare Louise Frost - Agatha Christie

•Jordan J Gallagher - Lover

Pera Palas’ta Gece Yarısı Ne Zaman Başlıyor?



Netflix’te Türk yapımları her geçen gün daha da fazla seviliyor. Hazal Kaya‘nın da başrolünde yer aldığı Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin fragmanın da çıkmasıyla birlikte 3 Mart’ta yayınlanacağı duyuruldu.

Pera Palas'ta Gece Yarısı Nerede Çekildi?



Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde yer alan Pera Palas gerçekte İstanbul-Beyoğlu'nda bulunmaktadır. Dizi mekan olarak Pera Palas otelde geçmektedir. Fakat dizinin çekimleri bu otelde mi yapıldı net bir bilgi yer almıyor.