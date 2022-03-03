Ekrem İmamoğlu'ndan uyarı Virüs benzetmesi yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un sorun olduğuna dikkat çekerek virüs benzetmesi yaptı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti bekleyen en büyük sorunlardan birinin “Kanal İstanbul” olduğuna dikkat çekerek “Ulaşım akslarına yüzde 20 artı yük getirecek. Su ihtiyacından, kanalizasyon ihtiyacına kadar 2-2,5 milyonluk bir kent... Ki hiçbir zaman bu tür tasarımlar, çizildiği hatta kalmaz. O bir virüs gibi devam eder. Çatalca’nın güzel ormanlarına doğru girer” dedi.

Kabataş-Mecidiyeköy – Mahmutbey metrosunun tamamlanan birinci etabının ardından hattın ikinci etabı olan Kabataş kesiminde raylar birbirine bağlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul adına, bu zor zamanda 10 metrohattında birden çalışan ve aynı zamanda 2 metro hattımızla ilgili de ihale süreçlerini hazırlayan bir şehiriz. Bu dünyada, ilk ve tek. Bu bağlamda hem ülkemizin ekonomik zorlukları hem de dünyanın şu anda yaşadığı sürece rağmen, bu işleri sürdürmek ve sonuca kavuşturmak bizim için çok çok önemli” dedi.

Fulya Yıldız istasyonları yıl sonuna yetişecek

Hattın Beşiktaş istasyonunun arkeolojik kazı nedeniyle açılış tarihinin belirlenemediğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Kazı durmuştu biz aldığımızda. 2020'de kazıyı başlattık nisan, mayıs gibi. Kabataş’ta da bir kazı çalışması var. Oradaki daha hafif bir süreç. Tahminimiz, oradaki kazıların 4-5 ay içerisinde bitecek olması.

*Fulya'yı ve Yıldız'ı biz bu yıl sonuna yetiştireceğiz. Mecidiyeköy-Mahmutbey’den gelen vatandaşımızı hem Fulya'ya hem Yıldız’a 7-8 dakikalık bir aktarmayla ulaştırmış olacağız.

*Beşiktaş’taki kazının belirsiz olması nedeniyle, oradaki istasyonumuzun ne yazık ki açılış tarihi şimdi belirlenemiyor.

*Ama Kabataş’la ilgili daha hızlı hareket edeceğiz. Dolayısıyla Kabataş’ı da 2024'e hazırlamak istiyoruz.

Kanal İstanbul büyük tehdit

İmamoğlu törene katılan CHP'li ve İYİ Partili yöneticilerden de Kanal İstanbul'a karşı yürüttükleri mücadele için destek istedi.

Kenti bekleyen en büyük sorunlardan birinin Kanal İstanbul olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “Şehrimizi tehdit eden, kentleşmeyi vahşi hale getiren, bugünkü koşullarda dahi neredeyse 20 milyon aktif nüfusu besleyen ve konut rezerviyle bunun çok daha üstünde de rezervi olan bir kente ilave sorgusuz, sualsiz, araştırmışız bir takım rezervlerin katılmak istenmesi, bu şehrin var olan sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken, yeni sorunlarla boğuşmaya dönük bir kapı aralamadır. Bu, büyük bir sorun. Bu büyük bir tehdit” dedi.

Montrö vurgusu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tekrar gündeme gelen Montrö Antlaşması'na da değinen İmamoğlu “Montrö Antlaşması'nın ‘lüzumsuz’ vesaire gibi cümlelerle anıldığı noktada, bugün aslında ne kadar tarihi bir mirasın bize kaldığını, uluslararası platformda da görüyoruz. O işin ayrı boyutu” dedi.

Virüs benzetmesi

Kanal İstanbul'un çevreye ve şehir yaşamına etkisine vurgu yapan İmamoğlu “İstanbul’a bugün var olan ulaşım aksları; yani caddesi, sokağı vesairesine yüzde 20 daha artı bir yük getirecek. Su ihtiyacından, kanalizasyon ihtiyacından vesairesine kadar 2-2,5 milyonluk bir kent… Ki hiçbir zaman bu tür tasarımlar, çizildiği hatta kalmaz. O bir virüs gibi devam eder. Çatalca'nın güzel ormanlarına doğru girer. Durusu’nun, o güzel Terkos’un etrafını işgal etmeye başlar. Şehirleşmenin İstanbul’daki seyrini, hepiniz en az benim kadar çok iyi biliyorsunuz. Bu bağlamda, bugünün ihtiyaçlarını çözen, bugün ihtiyaçlarını çözmeye dönük yeni projeler arayışında olan İstanbul şehrinin önüne, bu tür tehditlerin koyulmaması konusunda gerçekten hem Cumhuriyet Halk Partimizin hem İYİ Partimizin yüksek desteklerini de arzu ettiğimizi, istediğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Kanal İstanbul hayal olmanın ötesine gidemeyecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu da şu ifadeleri kullandı:

*Büyükşehirlerin büyük sorunları olur. O büyük sorunları da büyük projelerle aşılır. Büyük projeleri gerçekleştirmek için de büyük akla ihtiyaç vardır.

*Sayın İBB Başkanımızın göreve geldiği günden itibaren, İstanbul’un ulaşım açsından tıkanan bölgelerine yaptığı olumlu hamleleri, dikkatle takip ediyoruz.

*Ve bundan da memnun oluyoruz. Bütün hizmetlerinde olduğu gibi burada da yanında bulunmaktan şeref duyuyorum. İnşallah açılışı da birlikte yaparız.

*Kanal İstanbul’a vurgu yaptılar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem İYİ Parti olarak, Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak, Kanal İstanbul’un nelere sebep olacağını, TBMM'de sıklıkla dile getiriyoruz. O projenin hayal olmaktan öteye geçeceğini, ben şahsen zannetmiyorum.

*İleride umarım hem ülkemizin hem İstanbul’umuzun geleceğine dair doğru adımların atılması için iktidarı sahipleri de duyarlılık sergilerler ve bu hayal projesine ortadan kaldırmak için gerekli adımları atarlar.

Hiç korkmayın çatlamaz, patlamaz

CHP Grup Başkanvekili Altay ise “Bizim Müsavat Bey’le birlikte attığımız kaynaklar, 1000 yıl sürer, hiç korkmayın; çatlamaz, patlamaz. Gençliğimiz vardı; gençliğimiz enerjiye dönüştü. Heyecanımız vardı; heyecanımız icraatlara dönüştü. Aynı anda eş zamanlı 10 metro inşaatı yapabilmek, iltifat gerektirir. Marifet, iltifata tabidir. Gerçekten 16 milyon İstanbullunun bir kesimine değil, bir kısmına değil, çoğuna değil, tamamına dokunan Büyükşehir Belediye Başkanımızla biz de iftar ediyoruz” dedi.