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Selahattin Paşalı kaç yaşında evli mi kimdir? Selahattin Paşalı dizileri

Selahattin Paşalı kaç yaşında evli mi kimdir? Selahattin Paşalı dizileri

AŞK 101 dizisinde Fındık Osman karakteri ile büyük beğeni toplayan, Babil dizisindeki performansı ile de dikkat çeken oyuncu Selahattin Paşalı baba oluyor. Magazin basınında konuşulan iddiaya göre Selahattin Paşalı 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer'den bebek bekliyor. Lara Tümer 4 aylık hamile. Peki kimdir Selahattin Paşalı, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Netflix dizisi AŞK 101'de Osman karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Selahattin Paşalı baba oluyor. Magazin basınında konuşulan iddiaya göre Selahattin Paşalı 2 yıldır birlikte olduğu yerli Barbara Pelvin lakabı ile bilinen Lara Tümer'den bebek bekliyor. Lara Tümer'in 4 aylık hamile olduğu ve çiftin düğün için hazırlık yaptığı konuşulanlar arasında. Bu haberin ardından birçok kişi Selahattin Paşalı kimdir, sevgilisi Lara Tümer kim, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı araştırması yapmaya başladı. 

Selahattin Paşalı kimdir: Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur.

Selahattin Paşalı'nın sevgilisi Lara Tümer hakkında bir bilgi bulunmuyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi ile yaşayan Selahattin Paşalı, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Arda Yenilmez karakterine hayat verdi. 2020'de Aşk 101 dizisinde Osman karakterini canlandırdı. Selahattin Paşalı, 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

Selahattin Paşalı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Arda) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Alp) (TV Dizisi)

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