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Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor! Evler tehlike altında: Depremden daha beter

Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor! Evler tehlike altında: Depremden daha beter

SAKARYA'nın Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu. Tehlike oluşturan erozyonla ilgili ilçe belediyenin önlem almadığını belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor! Evler tehlike altında: Depremden daha beter

Bir aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. 

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Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor! Evler tehlike altında: Depremden daha beter

Tehlike oluşturan erozyon son 10 günde 5 metre daha ilerledi. Ali Çabuk isimli vatandaşın arsasının bir kısmı ve bahçe duvarları ise yıkılarak denizle buluştu. 

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Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor! Evler tehlike altında: Depremden daha beter

İlerleyen günlerde ev ve arsalarının sular altında kalma tedirginliğiyle yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.

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Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor! Evler tehlike altında: Depremden daha beter

Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Haydar Edeş, "Devletimiz Karasu’da yaşanan erozyona çare bulmalı. Böyle giderse yola kadar gelecek. Biz Karasuluyuz, Karasu’dan başka gidecek yerimiz yok." ifadelerini kullandı. 

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