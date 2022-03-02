64 kilometrelik Rus konvoyu için flaş iddia: Bir tane araç kalmazdı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik saldırılarında sık sık gündeme gelen Kiev'in yanı başına kadar gelen 64 kilometrelik Rus konvoyuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Mete Yarar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı sonrasında gündeme gelen ve her geçen gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşmakta olan 64 kilometrelik Rus konvoyuna ilişkin ilginç değerlendirmeler yaptı.

Batının elinde hiç kamikaze silah sistemi yok muydu?"

Mete Yarar, Batı'nın Ukrayna'ya ellerindeki tüm silah sistemleri vereceğini açıkladığını hatırlatarak "Vermedikleri sadece uçaktı bugün Ukraynalı pilotlar Polonya'dan uçakları teslim almaya gittiler. Bu uçaklar da daha önce Doğu Bloku'ndan ayrılan ülkelere verilen uçaklardı. Peki bu ülkelerin elinde hiç kamikaze sistemleri yok muydu?" diye sordu.

"Bunlardan bir tanesi Kiev'e konulmuş olsaydı 64 kilometrelik konvoyda bir araç kalmazdı"

Azerbaycan savaşı sırasında kaderi değiştiren 2 önemli etken olduğunu hatırlatan Mete Yarar " Bunlardan bir tanesi TB2 idi, diğeri de kamikaze drone'lardı. Hiç mi ellerinde yok. 64 kilometrelik konvoya daha ilerden atılabilecek sistem yok mu? Hadi onu da vermediniz, peki çok namlulu roketatar sistemlerinden atılan lazer güdümlü roketler de mi yok? Eğer bunlardan iki tane Kiev'e konulmuş olsaydı inanın bu 64 kilometrelik hat boyunca bir tane araç kalmazdı. " dedi. Yarar normal savunma sistemleri ile bunu durdurmanın imkansız olduğunu belirtirken "Hava savunma sistemi ile vurulabilecek bir sistem değil. Roket sistemi ile topçu sistemi ile atılan mühimmatla burada hedefe ulaşılamaz." dedi.