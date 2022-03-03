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Camdaki Kız Cana kitapta geçiyor mu gerçek hikayesi ne?

Camdaki Kız Cana kitapta geçiyor mu gerçek hikayesi ne?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi gerçek hayattan uyarlanan dizisi Camdakı Kız bu akşam heyecan dolu bir bölümle daha ekrana gelecek. Yeni bölüme Cana ve diziye katılan babası damga vuracak. Babasından ilk kez yardım isteyen Cana'nın babasını usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu oynayacak.

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Her hafta seyircisi tarafından heyecanla beklenen dizi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Sosyal medyada da büyük ses getiren diziye bu akşam Cana ve yıllardır konuşmadığı babası damga vuracak. Babasından yardım istemek zorunda kalan Cana'nın babasını usta oyuncu  Erhan Yazıcıoğlu canlandıracak. 

OGM Pictures imzalı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Hande Ataizi'nin paylaştığı ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız, yeni bölümleriyle perşembe akşamları izleyiciiyle buluşmaya devam ediyor.

Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Diziye dahil olacak önemli bir isim ise hikayede yeni gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.

Camdaki Kız’ın 32. bölümünde Sedat ile aralarında ne olduğunu öğrenmek üzere Cana’nın karşısına çıkan Nalan, evliliğini korumak için adımlar attı.

Hikayeye yeni bir isim daha dahil oluyor:

Camdaki Kız dizisinde Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana karakterinin babasının kim olduğu merak ediliyordu. Cana'nın yardım istediği babası da artık hikayeye dahil oluyor.

Diziye son olarak ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu dahil oluyor. Yazıcıoğlu, dizide genç sevgilisi olan oldukça varlıklı bir adam olarak seyirciyle buluşacak. Cana babasından yardım isteyecek.

Kenan İmirzalioğlu'nun başrolünde oynadığı Karadayı dizisinde, Bergüzar Korel'in canlandırdığı Feride karakterinin bakan olan babasını canlandırmıştı.

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