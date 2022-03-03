BIST 2.023
DOLAR 14,14
EURO 15,69
ALTIN 878,52
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri azalışta işte kasadaki dolar miktarı

Merkez Bankası rezervleri azalışta işte kasadaki dolar miktarı

Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Şubat ile biten haftada 867 milyon dolar azaldı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Şubat ile biten haftada 867 milyon dolar azalarak, 113 milyar 144 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 582 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 782 milyon dolardan 70 milyar 200 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 25 Şubat haftasında 1 milyar 645 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
64 kilometrelik Rus konvoyu için flaş iddia: Bir tane araç kalmazdı
64 kilometrelik Rus konvoyu için flaş iddia: Bir tane araç kalmazdı
Emekli bayram ikramiyesi 2022 kaç para olacak 2 bin lira olacak deniyor
Emekli bayram ikramiyesi 2022 kaç para olacak 2 bin lira olacak deniyor
Fatih Portakal'dan bomba erken seçim iddiası! Erdoğan-Bahçeli zirvesinden çıkarsa şaşırmayın
Fatih Portakal'dan bomba erken seçim iddiası! Erdoğan-Bahçeli zirvesinden çıkarsa şaşırmayın
Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti! Hamsi fiyatı cepleri yaktı
Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti! Hamsi fiyatı cepleri yaktı
Yüzde 233 zam geldi! 'Fiyat vermeye utanıyoruz' deyip anlattı: Otobüsler dolmuyor
Yüzde 233 zam geldi! 'Fiyat vermeye utanıyoruz' deyip anlattı: Otobüsler dolmuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüştü
Maske kararına Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan tepki: Hiç nefes alamayacağız
Maske kararına Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan tepki: Hiç nefes alamayacağız
Rusya'ya bir darbe daha! Formula 1, Rusya ile sözleşmesini feshetti
Rusya'ya bir darbe daha! Formula 1, Rusya ile sözleşmesini feshetti
Lara Tümer kimdir kaç yaşında Selahattin Paşalı sevgilisi ne iş yapar?
Lara Tümer kimdir kaç yaşında Selahattin Paşalı sevgilisi ne iş yapar?
Ekrem İmamoğlu'ndan uyarı Virüs benzetmesi yaptı
Ekrem İmamoğlu'ndan uyarı Virüs benzetmesi yaptı