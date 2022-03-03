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Cemal Enginyurt: Eski Türkiye dedikleri dönemde dahi yüzde 54 rakamı yoktu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cemal Enginyurt: Eski Türkiye dedikleri dönemde dahi yüzde 54 rakamı yoktu

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidarın, ülkeyi, ekonomik anlamda büyük bir çöküşe götürdüğünü öne sürdü.

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Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün "yalancı Pinokyo TÜİK" tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bile yüzde 54 olduğunu söyledi.

"Evimizin enflasyonu yüzde yüzün altında değil." diyen Enginyurt, yüzde 54 enflasyonun son 20 yılın en yüksek rakamı olduğunu ifade etti. Enginyurt, "Eski Türkiye dedikleri dönemde dahi yüzde 54 rakamı yoktu. 57. Hükümet iktidardan giderken enflasyon 29,6 idi." dedi.

Türk milletinin dayanacak gücü kalmadığını, akaryakıta neredeyse her gün zam geldiğini belirten Enginyurt, KDV indirimlerinin hiçbir yerde kendini göstermediğini söyledi. Enginyurt, "Millet sürekli büyük bir yük altında ezilmeye devam ediyor. İktidar ülkeyi ekonomik anlamda büyük bir çöküşe götürmüştür ve acilen bir iklim değişikliği şarttır." diye konuştu.

Enginyurt, Ordu ve Giresun'da köylülerinin orman vasfını yitirmiş 2B arazi sorunlarının çözümünü beklediklerini ifade etti.

Bir soru üzerine, 6 partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile açıklama yaptığını anımsatan Enginyurt, "Bu açıklamayı küçümsemek, aşağılamak doğru değil. Herkes düşüncesini söylemekte serbesttir. İnsanların fikirlerini söylemesi çöpe atılacak, buruşturulacak bir şey değildir. Kararı halk verecek." değerlendirmesinde bulundu.

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