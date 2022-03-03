BIST 2.022
DOLAR 14,10
EURO 15,66
ALTIN 875,16
HABER /  GÜNCEL

Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?

Milyonlarca emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen bayram ikramiyelerine 2022 yılında zam gelmedi bekleniyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin lira olması bekleniyor. Fakat yetkililerden henüz resmi bir açıklama yok. 2 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayram öncesi ikramiyelerin yatması bekleniyor.

Abone ol

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda devlet tarafından ödenen ikramiyelerin 2022 yılında zamlanması gündemde. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu. Prof. Dr. Cem Kılıç, "İkramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir" dedi.

NTV'ye konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, ikramiyenin 2 bin TL olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kılıç şunları kaydetti:

"Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir"

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Odesa açıklarında iki ayrı gemi vurdu! Harkov'da okul vuruldu 2i kişi öldü Kiev'de çatışma sürüyor
Rusya Odesa açıklarında iki ayrı gemi vurdu! Harkov'da okul vuruldu 2i kişi öldü Kiev'de çatışma sürüyor
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı
'Makam odasına 429 bin TL harcandı' paylaşımı ortalığı karıştırdı! İscehisar Belediyesi'nden açıklama geldi
'Makam odasına 429 bin TL harcandı' paylaşımı ortalığı karıştırdı! İscehisar Belediyesi'nden açıklama geldi
Camdaki Kız Cana'nın babası kim kim oynuyor babası ile neden küs?
Camdaki Kız Cana'nın babası kim kim oynuyor babası ile neden küs?
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu için geri sayım! Video paylaşıldı
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu için geri sayım! Video paylaşıldı
Fransa'da avukatlara başörtüsü yasağı için skandal karar
Fransa'da avukatlara başörtüsü yasağı için skandal karar
Hüseyin Elmalıpınar evli mi eşi ve çocuğu var mı? Hüseyin Elmalıpınar ailesi
Hüseyin Elmalıpınar evli mi eşi ve çocuğu var mı? Hüseyin Elmalıpınar ailesi
HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı
HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı
Linkedln yetkilileri TBMM'ye gelerek sunum yaptı
Linkedln yetkilileri TBMM'ye gelerek sunum yaptı
Cemal Enginyurt: Eski Türkiye dedikleri dönemde dahi yüzde 54 rakamı yoktu
Cemal Enginyurt: Eski Türkiye dedikleri dönemde dahi yüzde 54 rakamı yoktu