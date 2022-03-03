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Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın ve cumartesi günü yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

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