BIST 2.022
DOLAR 14,10
EURO 15,66
ALTIN 875,16
HABER /  DÜNYA

Putin'den sarsıcı Ukrayna açıklaması Macron'a söyledi

Putin'den sarsıcı Ukrayna açıklaması Macron'a söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm baskılara rağmen Ukrayna konusunda geri adım atmayacağının net mesajını verdi. Macron ile telefonda görüşen Putin, askeri operasyonun hedeflerine her durumda ulaşılacağını Ukrayna'nın müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimlerinin yalnızca Moskova'nın Kiev'den ek talepte bulunulmasına yol açacağını söyledi.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her şeyi göze alan geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aracılığıyla dünyaya ilan etti. 

Putin ile Macron öğleden sonra telefonda 1.5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. 

Putin'in Rusya'nın Ukrayna'da Nazizm ile savaştığını "yalan" olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerine katılmadığı aktarıldı.

Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tarafsızlık statüsü
Putin'in, Kiev temsilcileriyle müzakereler bağlamında Rusya'nın koşullarını Macron'a ayrıntılı olarak anlattığı belirtilirken her şeyden önce, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tarafsız statüsüne vurgu yaptığı öğrenildi.

"Askeri operasyonun hedeflerine her durumda ulaşılacak"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron'a askeri operasyonun hedeflerine her durumda ulaşılacağını ve Ukrayna'nın müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimlerinin yalnızca Moskova'nın Kiev'den ek talepte bulunulmasına yol açacağını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin Macron'a, Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine yönelik devam eden roket saldırıları ve bombalama iddialarının doğru olmadığını, bunların Rusya karşıtı bir dezenformasyon kampanyasının unsurları olduğunu söyledi" denildi. 

İlgili Haberler
Rusya Ukrayna'dan sonra Moldova'ya girecek! 6 Mart 2022 için yapılan plan sızdı Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş açıklama! Onları durdurduk, Karadeniz’in dibini görecekler Putin Macron'a telefonda söyledi: 3 şart kabul edilirse çekiliriz
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukraynalı siviller barikat için 'kirpi' yaptı aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı var
Foto Galeri Ukraynalı siviller barikat için 'kirpi' yaptı aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bulgaristan Başbakanı Petkov Ukraynalı mülteciler için 'eğitimli, vasıflı ve akıllı' dedi
Bulgaristan Başbakanı Petkov Ukraynalı mülteciler için 'eğitimli, vasıflı ve akıllı' dedi
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Rusya Odesa açıklarında iki ayrı gemi vurdu! Harkov'da okul vuruldu 2i kişi öldü Kiev'de çatışma sürüyor
Rusya Odesa açıklarında iki ayrı gemi vurdu! Harkov'da okul vuruldu 2i kişi öldü Kiev'de çatışma sürüyor
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı
'Makam odasına 429 bin TL harcandı' paylaşımı ortalığı karıştırdı! İscehisar Belediyesi'nden açıklama geldi
'Makam odasına 429 bin TL harcandı' paylaşımı ortalığı karıştırdı! İscehisar Belediyesi'nden açıklama geldi
Camdaki Kız Cana'nın babası kim kim oynuyor babası ile neden küs?
Camdaki Kız Cana'nın babası kim kim oynuyor babası ile neden küs?
Mahmut Özer'den okullarda maske kuralının kaldırılması için açıklama
Mahmut Özer'den okullarda maske kuralının kaldırılması için açıklama
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu için geri sayım! Video paylaşıldı
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu için geri sayım! Video paylaşıldı
Fransa'da avukatlara başörtüsü yasağı için skandal karar
Fransa'da avukatlara başörtüsü yasağı için skandal karar
Hüseyin Elmalıpınar evli mi eşi ve çocuğu var mı? Hüseyin Elmalıpınar ailesi
Hüseyin Elmalıpınar evli mi eşi ve çocuğu var mı? Hüseyin Elmalıpınar ailesi