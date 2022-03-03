Putin'den sarsıcı Ukrayna açıklaması Macron'a söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm baskılara rağmen Ukrayna konusunda geri adım atmayacağının net mesajını verdi. Macron ile telefonda görüşen Putin, askeri operasyonun hedeflerine her durumda ulaşılacağını Ukrayna'nın müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimlerinin yalnızca Moskova'nın Kiev'den ek talepte bulunulmasına yol açacağını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her şeyi göze alan geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aracılığıyla dünyaya ilan etti.

Putin ile Macron öğleden sonra telefonda 1.5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Putin'in Rusya'nın Ukrayna'da Nazizm ile savaştığını "yalan" olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerine katılmadığı aktarıldı.

Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tarafsızlık statüsü

Putin'in, Kiev temsilcileriyle müzakereler bağlamında Rusya'nın koşullarını Macron'a ayrıntılı olarak anlattığı belirtilirken her şeyden önce, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tarafsız statüsüne vurgu yaptığı öğrenildi.

"Askeri operasyonun hedeflerine her durumda ulaşılacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron'a askeri operasyonun hedeflerine her durumda ulaşılacağını ve Ukrayna'nın müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimlerinin yalnızca Moskova'nın Kiev'den ek talepte bulunulmasına yol açacağını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin Macron'a, Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine yönelik devam eden roket saldırıları ve bombalama iddialarının doğru olmadığını, bunların Rusya karşıtı bir dezenformasyon kampanyasının unsurları olduğunu söyledi" denildi.