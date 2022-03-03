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Ukraynalı siviller barikat için 'kirpi' yaptı aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı var

Anadolu Ajansı
Ukraynalı siviller barikat için 'kirpi' yaptı aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı var

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.

Ukraynalı siviller barikat için 'kirpi' yaptı aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı var

Rusya'nın Ukrayna işgali 8. gününde. Çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Ukraynalı siviller olası Rus saldırısına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Ülkenin batısında yer alan Lviv sakinleri de direniş için kolları sıvadı. 

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Ukraynalı siviller barikat için 'kirpi' yaptı aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı var

Lviv’deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çeviren gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor ve yaptıkları tank engellerini barikatlara gönderiyor.

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Ukraynalı siviller barikat için 'kirpi' yaptı aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı var

Aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahiplerinin bulunduğu gönüllüler, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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Ukraynalı siviller barikat için 'kirpi' yaptı aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı var
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