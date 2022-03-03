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Bakan Nureddin Nebati'den yüzde 50'yi geçen enflasyon açıklaması! Geçen ay geçmez demişti

Bakan Nureddin Nebati'den yüzde 50'yi geçen enflasyon açıklaması! Geçen ay geçmez demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüzde 55'e dayanan enflasyon rakamları için açıklama yaptı. Daha önce enflasyonun yüzde 50'yi geçmeyeceğini söyleyen Nebati son açıklamasında 2023'ü işaret etti.

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Nureddin Nebati açıklamasında "2023 Haziran seçimlerine tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır." dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Nebati şunları söyledi:
-Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna birlikte şahit oluyoruz.

-Bu süreçte ülkemizde de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve Şubat ayında yıllık TÜFE’nin yüzde 54,44’e, ÜFE’nin ise yüzde 105,01’e ulaştığını görüyoruz.

-Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız KDV indirimleri ile gösterdik.

-Ayrıca, diğer Bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

-Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz.

-2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

Yüzde 50'yi geçmeyecek nisan ayında zirve yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz ay Japon Haber ajansı Nikkei’ye verdiği röportajda, enflasyonun nisanda zirve yapacağını söyleyerek “Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam” demişti.

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