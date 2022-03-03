Rusya'ya ihraç edilemedi domates kış ortasında görülmemiş fiyata düştü

15 TL’ye satıyorduk ama 16 TL oldu, 12 TL’ye satılan biberlerimiz de var. Salatalıkta biraz yükseliş var ama o da ürün soğuktan dolayı daha çıkmadığı için. Mart’ın etkisi olsa gerek o da. Havalar ısındıkça onda da düşüş olacağını tahmin ediyoruz” dedi.