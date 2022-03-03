Ukrayna'da savaşan SİHA'larla ilgili Türkiye'den açıklama! O SİHA'lar bizim değil Ukrayna'nın

UKRAYNA'nın Rusya güçlerine büyük zarar verdiğini her fırsatta dile getirdiği Bayraktar SİHA'larıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Türk SİHA'larının "Türkiye ve Rusya'nın karşı karşıya getirilebileceği" uyarılarının ardından bir açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bunlar Türkiye'nin bir yardımı değil, Ukrayna'nın satın aldığı ürünler" dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 8. gününde de devam ederken, Türkiye'nin Ukrayna'ya ihraç ettiği silahlı insansız hava araçlar (SİHA) yabancı basında sıkça yer almıştı. Ukrayna da SİHA'larla imha ettiği Rus birliklerinin görüntülerini paylaşırken, resmi açıklamalarda da "Türk SİHA'ları ile vurduk" cümlesinin altı çiziliyordu.

"Türk SİHA'larının göz önünde olmasının Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebileceği" iddialarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamada geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Bayraktar TB-2 SİHA'ların, Bay-Kar ile Ukrayna arasında yapılan "güçlü bir anlaşma" ile satıldığını belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı bir askeri yardım değil!

Bakan Yardımcısı Kıran, "Bayraktar özel bir firmamızın bir ürünü. Ukrayna da bu ürünü firmamızdan almak istemiş, aralarında da güçlü anlaşma yapmışlar. Bu ürünü temin etmiş. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bugün Rusya'nın da, Amerikan'ın da özel savunma sanayii şirketleri var. Özel savunma sanayii şirketleri, ülkeler ile bu tip anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeleri bağlayıcı bir nitelik teşkil etmez. Bu Türkiye'nin yaptığı bir yardım değil. Ukrayna'nın Türkiye'nin bir firmasından satın aldığı ürünler. Biz de elbette bu ürünler ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, neden sıklıkla Bayraktar SİHA'ları gündeme getiriyor?

TB-2 SİHA'lar ile yapılan operasyonların "özellikle gündemde tutulduğu" tartışmalarıyla ilgili Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran şunları söyledi:

- Bunun farklı sebepleri olabilir. Bayraktar TB-2'lerin dengeleri değiştiren özelliklerini dünya iyi biliyor. Bunu daha önce Suriye'deki operasyonlarda, Karabağ'da gördüler.

- Ukrayna ordusunun en caydırıcı unsurlarından biri olarak öne çıkması aslında firmamızın ürettiği ürünlerin başarısını ve niteliğini gösterir. O tartışmaları değerlendirmek bizim işimiz değil. Biz iki taraf ile de müzakere eden pozisyonumuzu kaybetmeyeceğiz.

- Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her zaman ifade ettik, Rusya'nın işgaline karşı, buradaki savaşa karşı en net ve ilkeli tutumu ortaya koyan ülke olduk.

- Ama Rusya ile diyalog kanallarının kesilmemesi için de her zaman ön planda olan bir ülke olduk. Denge politikamızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadık, AP'deki oylamada çekimser kaldık.

- Bu tartışmalar bizim değerlendirmelerimizin dışında. Bay-Kar sadece Ukrayna ile anlaşmadı ki, herkes ürünleri almak için sırada bekliyor. Bu firmamızın gücü ve başarısı ülkemizin tabi ki de gururu.