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Ukrayna'dan sonra şimdi de İsveç! Rusya savaş jetleriyle gözdağı verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna'dan sonra şimdi de İsveç! Rusya savaş jetleriyle gözdağı verdi

İSVEÇ Hava Kuvvetleri, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, İsveç'in Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini belirtti.

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İSVEÇ Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinde İsveç hava sahasını ihlal ettiğini, İsveç'in Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini açıkladı.

Edström, Rus uçaklarının kısa süre sonra normal rotasına döndüğünü ve hava ihlalinin fotoğraflarla belgelendiğini ifade etti.

Mevcut durum çerçevesinde olayı ciddiye aldıklarını aktaran Edström, Rusya'nın amatörce yapılan sorumsuz bir eylem gerçekleştirdiğini vurguladı.

İsveç Savunma Bakanlığı, ocakta yaptığı açıklamada NATO ile Rusya arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle Baltık Denizi'ndeki Gotland Adası'ndaki görünür faaliyetlerini arttırdığını duyurmuştu.

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